Kim Kardashian é elogiada por exibir seu ‘corpo real’ e celulite em fotos inéditas

Os fãs de Kim Kardashian a elogiaram por mostrar seu corpo real em fotos de biquíni não editadas que ressurgiram nesta semana.

As imagens foram captadas quando Kardashian aproveitava um feriado no México em 2017 para comemorar o aniversário da irmã Kourtney.

E as fotos do famoso bumbum – incluindo celulite – se tornaram virais novamente, como detalhado pelo site The Mirror.

No feriado, a mulher de 41 anos exibiu em um maiô Gucci que ela combinou com óculos de aviador e grandes brincos de argola.

Em vez das mechas loiras platinadas que ela usa hoje em dia, Kim usava o cabelo mais curto amarrado em um coque casual.

Segundo The Mirror, as fotos de cinco anos foram republicadas na plataforma de mídia social Reddit após a recente perda de peso de Kim.

Kim Kardashian é elogiada por exibir ‘corpo real’ e celulite em fotos de praia

Os fãs foram rápidos em comentar, dizendo que era importante para as mulheres jovens verem como são os corpos reais, mesmo os de celebridades.

Elogiando sua beleza natural, uma fã escreveu: “É assim que qualquer um parece não editado. A celulite é tão normal em qualquer tamanho que você esteja e aparece dependendo da iluminação”.

Na época em que as fotos surgiram, Kim alegou que elas haviam sido editadas no Photoshop para fazê-la parecer “muito pior”.

Ainda de acordo com as informações, durante uma aparição no talk show americano The View, Kim disse que as fotos pouco lisonjeiras a inspiraram a voltar à academia. Confira registros:

Texto com informações do site The Mirror