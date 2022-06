Jojo Todynho reflete sobre caso de Klara Castanho: ‘Não imagino a dor’

Como muitos famosos, Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre o caso de Klara Castanho e prestar apoio à atriz.

Em seu perfil oficial no Instagram, Jojo fez alguns vídeos, por meio dos Stories, onde mandou forças e amparo para a famosa. Na mensagem, a cantora disse que estava com dor na alma e que estava indignada com a repercussão da história, criticando ainda Antônia Fontenelle e o jornalista Leo Dias, que divulgaram o caso antes mesmo de Klara Castanho.

“Eu tinha um carinho, um respeito enorme pela Antônia e pelo Leo, mas acabou. Estou muito triste e com dor na alma. Não imagino a dor que a Klara está sentindo. Fico imaginando, carregou por 9 meses uma coisa que não planejou. Um turbilhão, não é fácil. Obviamente quando se tem uma criança gera um amor, mas também vem as conturbações de tudo o que aconteceu”, disse a funkeira.

Jojo Todynho ainda falou sobre ser mãe e sobre a gestação: “A gravidez é tão linda, é uma dádiva na vida de uma mulher. Quantas mulheres querem ter filhos e não conseguem? E a Klarinha tem que passar por essa crueldade, dessa forma. Imagino o quão doloroso é para ela. Eu tô com dor na alma”, enfatizou a famosa.

Nova música

Depois da “Dança dos Famosos”, Jojo resolveu voltar para a música e lançou “De Onde eu Venho”, que está disponível nos players de mídia. Diferente do sucesso “Que Tiro Foi Esse”, o single não é um funk, como os fãs da cantora estão acostumados. Agora, ela se joga no pagode, algo novo na carreira dela.

“‘De onde eu venho’ é uma música que reflete muito a minha vida, meu caminhar, a forma como fui criada. Foi nas rodas de samba que fui me identificando, aprendendo e levando a música para vida”, disse Jojo.

Segundo ela, o novo trabalho musical é algo que ela sonhava e que traz sua essência: “O meu álbum é algo que saiu do papel, saiu da ideia. Espero que todo mundo goste, pois as músicas escolhidas são bem ‘raiz’, bem o que eu escuto desde pequena. Não vejo a hora de estarem todas as músicas na pista”, finalizou a cantora.

