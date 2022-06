Grávida de gêmeos, Isabella Scherer é internada e tranquiliza seguidores: ‘Todos muito bem cuidados’

Isabella Scherer é internada, mas diz que está tudo bem com os gêmeos (Reprodução/Instagram)

A atriz Isabella Scherer, a campeã do “Master Chef Brasil 8″, que está grávida de gêmeos, está internada. Ela publicou uma série de vídeos na terça-feira (28) em seu Instagram e tranquilizou seus seguidores dizendo que os bebês estão bem. “Todos muito bem cuidados”.

“Eu tive que vir para o hospital, estou internada, mas está tudo bem. Depois conto exatamente o que aconteceu”, disse ela em um dos vídeos, mostrando que está acompanhada do namorado, Rodrigo Calazans, e da mãe, Vanessa Medeiros.

Em outro story, a atriz de 26 anos, que é filha do nadador Xuxa, destacou que está aguardando mais detalhes sobre sua internação para contar exatamente o que aconteceu.

“Amanhã ou depois eu venho contar direitinho pra vocês porque eu tive que vir pro hospital. Estou esperando sabermos exatamente como vai ser antes de contar!! Eu nem ia postar nada pra não preocupar vocês, mas podem ficar tranquilos que estamos todos muito bem cuidados! Quis compartilhar que estamos aqui pra não simplesmente sumir e pra mostrar que por mais que pareça uma gravidez perfeita às vezes na internet também temos momentos difíceis. E que gravidez de gêmeos requer mais cuidados também”, escreveu ela.

Esperando um casal

Isabella está esperando uma menina, que se chamará Mel, e um menino, o Bento. Em maio passado, depois que ela confirmou que estava grávida, os fãs passaram a especular se ela iria se casar com o namorado.

Na época, Rodrigo Calazans disse que eles ainda não tinham conversado abertamente sobre os planos de casamento. Já no Instagram, durante um momento de interação com os seguidores de Isabella, o modelo disse: “Ela está botando essas perguntas porque está querendo casar comigo toda hora, já me pediu em casamento umas três vezes, ainda não estou preparado”.

Isabella confessou que tem curtido a nova fase e prometeu não se cobrar tanto: “Estou lendo, me informando, estudando o possível, mas trabalhando muito minha cabeça para saber que vou fazer meu melhor. Acho importante levar da maneira mais leve esse momento cansativo e cheio de desafios.”

