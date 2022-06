Filme spinoff de ‘O Senhor dos Anéis’ tem data de estreia revelada. Saiba tudo!

'O Senhor dos Anéis: As Duas Torres' Foto: Reprodução

Baseado nos romances épicos de JRR Tolkien, a trilogia ‘O Senhor dos Anéis’ dirigida por Peter Jackson deu vida ao mundo da Terra-média, apresentando ao público Elfos, Anões, Hobbits e uma série de outras raças e criaturas.

Após a trilogia menos bem-sucedida de ‘Hobbit’ de Jackson iniciada em 2012, já está programada uma nova adaptação das histórias na Amazon: ‘Os Anéis do Poder’ e ‘A Guerra dos Rohirrim’, que agora tem oficialmente uma data de lançamento.

O filme conta a origem do Abismo de Helm e seu fundador, Helm Hammerhand, sendo dirigido por Kenji Kamiyama, com roteiro de Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou e será produzido pela New Line Cinema, mesmo estúdio de produção por trás das trilogias originais de Jackson ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘O Hobbit’.

Conforme aponta o Deadline, o filme será lançado em 12 de abril de 2024. O projeto ainda está no início da produção, com o trabalho de animação em andamento pela Sola Entertainment, o estúdio de animação por trás de ‘Blade Runner: Black Lotus’.

Apesar de para os fãs ser um longo tempo de espera, dada a reverência dos títulos de Tolkien, fica claro que os diretores e produtores estão comprometidos em levar o tempo que precisarem para entregar algo digno dos livros.

É certo que a trilogia ‘O Hobbit’ falhou em atender às expectativas estabelecidas pelos filmes originais de Jackson. Agora ‘A Guerra dos Rohirrim’ tem o peso de entregar uma história realmente convincente dos eventos na Terra-média.

O fato de o próximo filme ser animado também apresenta uma oportunidade de contar de forma nova e emocionante as histórias, algo que pode ser um sucesso entre os espectadores.

Embora não seja provável que um trailer do próximo filme seja lançado nos próximos meses, está claro que os fãs de Tolkien terão alguns meses interessantes com a estreia da série da Amazon Studios, ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’, que chega ao streaming em 2 de setembro de 2022.