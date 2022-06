Fátima Bernardes revela timidez ao almoçar na Globo no começo do ‘Encontro’: ‘Era meu terror’

Fátima Bernardes falou sobre insegurança e timidez no começo do programa 'Encontro' (Reprodução/TV Globo)

Fátima Bernardes falou no “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (29), sobre momentos de timidez que viveu logo após deixar o jornalismo para assumir o programa, que completou dez anos no ar. Em um bate-papo com o ator Lázaro Ramos e a atriz Elizabeth Savala, ela lembrou que se sentia nervosa ao frequentar a praça de alimentação da emissora. “Era meu terror”.

A revelação ocorreu depois que Lázaro, que relembrava de suas participações no programa, falou que tinha uma lembrança da apresentadora logo no início. O ator lembrou que um dia estava no refeitório, quando ela chegou, tímida, e pediu para sentar com ele.

“Aí todo mundo ficou: ‘Olha, a Fátima chegou ali, que legal. Será que ela vai falar comigo e falou: ‘Aí, quero ficar próxima de vocês’. E isso você faz, nesses dez anos. Você sempre foi muito próxima de todos nós”, disse.

Em seguida, Fátima falou sobre a insegurança que sentia naquele momento: “A praça de alimentação era meu terror. Você entra num lugar onde as mesas são coletivas, todo mundo conversando, e eu ainda não tinha uma equipe grande, tinha o meu diretor Alexandre Matoso, algumas pessoas, mas nem sempre a gente estava junto na hora do almoço”, contou Fátima.

“Era sofrido porque eu pensava ‘onde é que eu vou sentar?’ ‘quem vai me chamar para sentar?’ Aí eu fui na sua direção”, disse ela.

Mudanças

E depois de dez anos à frente do matinal, Fátima Bernardes está se despedindo. A partir de sexta-feira (1º), a atração será comandada por Patrícia Poeta e pelo jornalista Manoel Soares. Além disso, o programa vai inverter o horário com o “Mais Você” e começa logo depois do “Bom Dia Brasil”.

Já Fátima vai assumir o “The Voice Brasil”. Em entrevista à Ana Maria Braga, no programa de terça-feira (28), ela revelou o real motivo que a fez optar pela mudança. “Trabalho desde os 16 anos com dança, emendei no jornalismo, anos muito intensos. 10 anos de programa e 25 de jornalismo, foi uma dedicação imensa necessária e apaixonante que conciliei com minha vida. Agora queria algo diferente.”

Ela também disse que precisa de mais tempo para curtir a família e o namorado, Túlio Gadelha, com quem mantém um relacionamento à distância.

“Além dessa companhia [do namorado], parceria com ele, desse amor tão bonito e inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, de 24 anos, meus filhos, que dois estão indo viver na França. Além disso tive a questão do câncer que me fez refletir sobre muita coisa, achei que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tive medo de chegar um momento de dizer: ‘quando é que vou destinar um tempo para mim? Meu filho esta há dois anos lá e só fui uma vez. Não tive tempo, agora está indo a Laura, dá uma certa agonia de estar responsavelmente presa no dia a dia”, contou.

