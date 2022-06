Este é o novo filme de Millie Bob Brown para a Netflix

Millie Bob Brown estará em um novo filme para a Netflix que está sendo produzido por, ninguém mais, ninguém menos que os mesmos produtores de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’.

De acordo com o portal de entretenimento The Hollywood Reporter, o filme se chama ‘The Electric State’ e Millie estrelará o longa. O ator Chris Pratt está atualmente em negociações para integrar o elenco.

O valor não será baixo, segundo o The Holywood Reporter, e Joe e Anthony Russo são os showrunners do longa. O filme terá o roteiro de Christopher Markus e Stephen McFeely, roteiristas que trabalham com os Russos há muito tempo.

O projeto foi previamente estabelecido na Universal, que recusou o preço e o colocou em recuperação. O novo orçamento é de $ 200 milhões de dólares, segundo fontes.

Os produtores executivos são Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus e McFeely.

Sinopse

‘The Electric State’ é sobre uma adolescente órfã, interpretada por Millie Bob Brown, que atravessa um oeste americano acompanhada de um robô e um andarilho excêntrico em busca de seu irmão mais novo.

O projeto adapta o aclamado romance ilustrado de 2018, de Simon Stalenhag, o escritor-artista que também criou ‘Tales From the Loop’.

Millie Bob Brown está atualmente em alta na Netflix, com a estreia do Volume 2 da quarta temporada de ‘Stranger Things’. A série que é sucesso na plataforma, segue Eleven (Millie Bob Brown) e seus amigos contra os vilões do mundo invertido.

Ambientada na década de 1980, ‘Stranger Things’ é uma verdadeira viagem a este universo e uma visão nostálgica dessa década, resgatando também histórias e inspirações em filmes do universo do terror e ficção científica que deixaram um legado no cinema atual.

O Volume 2 da quarta temporada estreia de 1 de julho na Netflix.