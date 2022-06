Como Samantha Jones voltará na segunda temporada de ‘And Just Like That’

Cena de 'Sex and The City 2' Foto: Reprodução

‘And Just Like That’ ainda trará Jones na próxima temporada. Michael Patrick King, showrunner do spinoff de ‘Sex and the City’ da HBO Max, disse à Variety que a personagem que ficou famoso por Cattrall continuará a “aparecer” através de trocas de mensagens de texto com Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker.

As personagens estavam sempre buscando remendar sua amizade na primeira temporada da série através de mensagens. Carrie e Samantha combinaram de se encontrar para um coquetel depois que Carrie jogou as cinzas de Big no Sena no final da temporada.

“É muito engraçado, porque cada um dos roteiristas tem uma versão diferente do que aconteceu durante aquela conversa”, disse Michael Patrick King sobre o encontro fora das telas.

“Então, acho que havia um pouco de champanhe. Eu acho que havia uma pessoa adulta indo e voltando, e um caso de amor que elas perceberam que algo é mais importante do que ter medo de curar”, disse King à Variety.

“Tenho certeza que elas tiveram uma ótima noite. Para mim, elas tiveram uma ótima noite e as coisas se resolveram. Uma vez que Carrie deixou um amor antigo, um de seus amores atuais voltou”, disse o showrunner.

Mas a vida está longe de imitar a arte. Cattrall aparentemente desistiu da franquia e rejeitou um roteiro para um terceiro filme ‘Sex and the City’ devido a um desentendimento com Parker.

Quanto à sua contínua ausência da franquia, ela recentemente aludiu a isso observando o poder de dizer “não”. Por um lado, Cattrall disse que não foi convidada para continuar a série. E, Parker disse no início deste ano que não gostaria de Cattrall de volta porque há “muita história pública” de seus sentimentos negativos.

Segundo King, Cattrall não estará em cena realmente: “Não tenho nenhuma expectativa realista de que Kim Cattrall apareça novamente”, disse anteriormente.