Atriz Ana Lúcia Torre volta à Globo e ganha papel em ‘Travessia’

Ana Lúcia Torre deixou o elenco fixo da Globo em janeiro de 2022. Mas, a famosa ficará pouco tempo fora das novelas da emissora, já que fechou um novo contrato para participar de “Travessia”, que vai substituir “Pantanal”.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, aos 77 anos, a veterana da dramaturgia brasileira está confirmada na produção desenvolvida por Glória Perez, que deve ir ao ar a partir de outubro. No entanto, não se sabe como será a nova personagem da atriz.

Ana Lúcia Torre assume papel em "Quanto Mais Vida, Melhor" (Reprodução)

Além da veterana Ana Lúcia Torre, diversos nomes já foram confirmados no elenco da novela “Travessia”, como Alexandre Nero, Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Giovanna Antonelli, Grazi Massafera, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana e Bel Kutner.

Ao longo da carreira, Ana Lúcia Torre ficou por muitos anos com um contrato exclusivo com a Globo, onde chegou em 1977 para viver a personagem Clorita, na novela “Dona Xepa”, escrita por Gilberto Braga. Neste mesmo ano, ela foi escalada para “Sinhazinha Flô” e, em 1979, entrou para o elenco de “Memórias de Amor” e “Marron Glacê”.

Jade Picon apareceu em foto com o elenco da novela 'Travessia' (Reprodução/Instagram/Hugo Gloss)

A década de 1980 também foi marcada por alguns projetos na TV Globo, como” As Três Marias”, de 1980, “Ciranda de Pedra”, de 1981, “O Homem Proibido”, de 1982, e “Selva de Pedra”, de 1986, e “Tieta”, em 1989.

Além destes trabalhos, a atriz Ana Lúcia Torre esteve no elenco das novelas “A Indomada” (1997), “Meu Bem Querer” (1998), “O Cravo e a Rosa” (2000), que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, “Porto dos Milagres” (2001), “O Beijo do Vampiro” (2002), “Alma Gêmea” (2005), “O Profeta” (2006), “Sete Pecados” (2007), “Caras & Bocas” (2009), “Insensato Coração” (2011), “Amor Eterno Amor” (2012), “Joia Rara” (2013) e “Quanto Mais Vida, Melhor” (2022).

