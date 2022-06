Ana Beatriz Nogueira será empresária de sucesso em ‘Todas as Flores’

Ana Beatriz Nogueira está no elenco de "Todas as Flores", novela do Globoplay (Reprodução/Instagram)

Depois da novela “Um Lugar ao Sol”, exibida na TV Globo, Ana Beatriz Nogueira já tem um novo trabalho. A veterana das novelas estará em “Todas as Flores”, produção de João Emanuel Carneiro para o Globoplay.

No folhetim, o segundo exclusivo para a plataforma de streaming da Globo, a atriz vai interpretar Guiomar, uma empresária bem sucedida. Segundo a famosa, ela é dona de uma grife masculina.

Ainda segundo Ana Beatriz Nogueira, sua personagem na novela “Todas as Flores” será casada com o papel feito por Fabio Assunção e mãe de um jovem, interpretado por Humberto Carrão.

Ana Beatriz Nogueira será empresário em "Todas as Flores" (Reprodução/Globo)

“Ela é a mulher oficial do Fabio. O casamento, até o momento em que a novela passa a ser contada, vai bem e dura muitos anos. Eles não estão no auge da paixão, mas têm seus acertos”, disse ela durante uma entrevista para a coluna de Patricia Kogut, no jornal O Globo.

Ainda segundo Ana Beatriz, o marido de Guiomar tem um cargo de importância na empresa e o filho será um rapaz amoroso, que também trabalha com eles na grife.

Prevista para estrear em outubro, “Todas as Flores” tem direção artística de Carlos Araújo e busca levar o público que assiste a TV Globo para o serviço de streaming, como aconteceu com “Verdades Secretas 2″.

João Emanuel Carneiro e as protagonistas de "Todas as Flores" (Reprodução/Instagram)

“A ideia é que a gente lance uma novela por ano no Globoplay, contando com a expertise de criação e produção dos Estúdios Globo. As novelas são, indiscutivelmente, uma paixão nacional do nosso público, que encontra no streaming uma nova experiência de consumo”, adiantou Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos.

Com 85 capítulos, a produção será dividida em duas partes. A primeira parte será disponibilizada entre outubro e dezembro de 2022. Já a segunda, entre abril e junho de 2023. Na trama, a personagem de Ana Beatriz Nogueira deve ficar apenas 14 episódios.

Douglas Silva interpreta viciado em sexo na novela "Todas as Flores" (Reprodução/Globo)

Antes de mudar de nome, a novela de João Emanuel Carneiro já tinha parte do elenco escalado. Na trama, Regina Casé assume o papel deixado por Glória Pires, uma vilã que maltrata a filha com deficiência.

Além dela, a direção trocou os papéis de Letícia Colin e Sophie Charlotte, que vão dar vida às filhas da personagem de Regina Casé. Agora, Maíra, uma chef de cozinha com deficiência visual, ficará a cargo de Charlotte, enquanto Colin será Vanessa, a irmã da personagem.

O folhetim de João Emanuel Carneiro também vai contar com Tony Ramos, Marina Moschen, Cássio Gabus Mendes, Miguel Falabella, Douglas Silva e Tonico Pereira.

