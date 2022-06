Sem Deolane Bezerra, ‘A Fazenda 14’ pode contar com outro membro da família

O elenco da 14ª temporada de “A Fazenda” ainda está sendo formado, mas alguns nomes já começaram a aparecer e o de Deolane Bezerra é um dos mais sondados pela produção do reality show apresentado por Adriane Galisteu.

Mas, caso a influenciadora digital não queria viver três meses, no máximo, confinada com outras celebridades, um outro membro de sua família pode compor a lista de convocados para o programa, que estreia em setembro.

Quem pode assumir a vaga é Dayanne Bezerra, irmã da influencer e viúva do MC Kevin. Não muito conhecida, ela é famosa por algumas confusões com outras celebridades e famosos do mundo do funk. Recentemente Dayanne se meteu em uma confusão com MC Mirella após ter sido acusada de se aproximar demais de Dynho Alves, ex-marido da famosa.

Além disso, Dayanne Bezerra teria um cachê menor do que Deolane e isso poderia chamar a atenção de Rodrigo Carelli, diretor do reality show “A Fazenda”.

Vale destacar que além de Deolane, o ex-BBB Rodrigo Mussi também recusou entrar na 14ª temporada do reality show “A Fazenda”.

O influencer disse que está focado em viver sua vida da melhor maneira e que está com alguns projetos, mas entrar no reality rural não é um deles: “Tenho estudado”, contou o famoso, que atuava como gerente comercial antes de entrar para o reality da Globo.

Ele ainda falou sobre o seu processo de recuperação: “Tenho acompanhamento dos médicos e terapeutas com frequência, ainda vai levar um tempo até ficar 100%. Foi uma sensação de surpresa até entender o que tinha acontecido. Só lembrava de entrar no carro”, explicou ele durante uma entrevista ao Notícias da TV.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

