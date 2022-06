Sabrina Sato se solidariza com Klara Castanho: ‘sensação de impotência’

A apresentadora Sabrina Sato expôs sua visão sobre o caso de Klara Castanho durante sua participação no “Papo de Segunda”, programa da GNT comandado pelo humorista Fábio Porchat. O assunto tomou comoção pública, após a atriz ter uma gravidez indesejada exposta publicamente - entenda.

Sabrina esteve entre os convidados e falou sobre estar se sentindo impotente por conta da história. “Foi uma sensação de impotência mesmo. No relato dela, ela conta que foi violentada pelo estuprador, depois pela imprensa, pela enfermeira e pelo médico. Até quando nós vamos continuar assim?”, reclamou.

Para ela, isso é resultado de uma sociedade machista, que não respeita o corpo da mulher. “Tudo o que diz respeito ao nosso corpo vai para a opinião pública. Eu até escrevi, mas acabei não postando para ela: que ninguém mais se sinta confortável para expor a privacidade dos outros nem julgar e o sofrimento que não viveram. É preciso respeitar a intimidade”, comentou.

O programa ainda contou com a participação do ator João Vicente de Castro e do cantor Emicida. Todos se mostraram indignados com a forma como o caso de Klara Castanho foi exposto no último fim de semana.

Nesse momento, quero emanar todas as energias positivas e amor para @KlaraCastanho e sua família. Que outras mulheres não passem pela mesma violência que ela enfrentou e está enfrentando. Mais amor e respeito a todas. ❤️ — Sabrina Sato (@SabrinaSato) June 26, 2022

Reality show

Sabrina Sato ganhou um reality show no GNT, “Desapegue se for Capaz”. Na atração, os participantes recebem uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, ao comemorar o início do reality, em maio.

A apresentadora também faz parte da bancada do programa “Saia Justa”, no mesmo canal.