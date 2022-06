Patrícia Poeta fala de cirurgia às pressas após infecção grave na garganta: ‘Cheguei a desmaiar’

A jornalista Patrícia Poeta, de 45 anos, participou do programa “Conversa Com Bial”, na noite de segunda-feira (27). Ela falou sobre a expectativa para assumir o comando programa “Encontro”, lembrou de fatos marcantes da carreira e de quando teve de operar as amigdalas às pressas, em setembro do ano passado, após pegar uma bactéria: “Cheguei a desmaiar”.

Patrícia contou que o problema na garganta começou como uma simples infecção, que evoluiu rapidamente para um quadro mais grave.

“Cheguei a desmaiar nesse dia. Estava tão fraca e debilitada que fiquei tomando antibiótico e morfina para poder ir à operação. Foi a noite mais difícil da minha vida. Eu chorava, estava realmente muito assustada de saber que se não fosse por uma questão de horas não estaria aqui”, relatou.

A jornalista contou a Pedro Bial que o processo de recuperação após a cirurgia foi bem doloroso, já que ela teve que reaprender coisas básicas, como comer e falar. Patrícia disse que teve muito apoio dos seus familiares e hoje agradece por ter sobrevivido.

“Foi uma espécie de renascimento. Quando cheguei em casa depois de muitos dias internada, me senti muito grata. Foi uma coisa que mexeu demais com o meu emocional”, ressaltou ela.

Patrícia Poeta participou do programa 'Conversa com Bial' (Reprodução/TV Globo)

Carreira de sucesso

A jornalista, que além do programa “É De Casa”, também já integrou a equipe do “Fantástico”, lembrou de fatos marcantes de sua carreira. Entre eles estavam as várias entrevistas que ela fez com o ator Tom Cruise e a conversa exclusiva que teve com Ana Carolina Nardoni, mãe de Isabela Nardoni, depois que a menina morreu ao ser jogada pelo pai e a madrasta de um prédio, em 2008.

Patrícia disse que conversou por meses com Ana Carolina para conseguir o primeiro relato dela sobre o caso. “Essa entrevista foi muito difícil de fazer. Era um papo de mãe para mãe e a filha dela morreu com a idade que meu filho tinha. Lembro que cheguei em casa, entrei no banho e chorei como se estivesse lavando a alma”, recordou.

Novos desafios

Agora, Patrícia Poeta se prepara para assumir o comando do matinal “Encontro” ao lado do jornalista Manoel Soares. Fátima Bernardes, que ficou dez anos à frente do programa, está de mudança para o “The Voice Brasil”.

Além da troca de apresentadores, o “Encontro” terá um novo horário a partir de sexta-feira (1º), invertendo com o “Mais Você” e começando logo depois do jornal “Bom Dia Brasil”.

