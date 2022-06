‘Pantanal’: Maria recebe ‘castigo’ após trair Tenório e será expulsa de casa

A vingança de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em “Pantanal” está com os dias contados. Mas, antes de Tenório (Murilo Benício) descobrir tudo, ela terá que conviver com um certo “castigo”.

Após Guta (Julia Dalavia) terminar com Tadeu (José Loreto), o grileiro vai viajar para São Paulo e aceitar que Marcelo (Lucas Leto) ajude a manter suas terras em pé, mas para que tudo aconteça da melhor forma, o filho do segundo relacionamento vai se mudar para o Pantanal, deixando Bruaca sem chão.

Ao ver a chegada do herdeiro, a dona de casa vai entender que isso é uma espécie de “castigo divino” por devolver a traição de Tenório na mesma moeda. Em uma cena, ela vai encarar a imagem da Virgem Maria e buscar respostas.

“Não acredito que ele trouxe o filho da outra pra dentro de casa. Mas é muito descarado. Eles ainda entraram com aquela cara lavada, como se não fosse nada. E eu lá, com cara de quê?”, refletirá Maria, que ficará indignada.

Vendo a aflição da mãe, Guta vai tentar acalmar os ânimos na casa e lembrar que Marcelo não tem culpa nenhuma com a traição do pai. Maria concorda, mas achará um novo culpado: “Tô que nem se tivesse morrido. É um atrevimento. Um descaramento ele ter vindo aqui”, dirá ela.

Guta insistirá que Marcelo não fez nada contra a mãe. A patroa de Zefa (Paula Barbosa), no entanto, continuará no ataque: “Fez de bom moço só pra querer me agradar... Só que eu num sô trouxa! Sabe o que eu sou, Guta? Sabe como que eu estou me sentindo? Como um bagaço, que o teu pai mastigou a vida inteira e, agora, tá jogando fora”, desabafa Bruaca.

Chocada, a mãe de Guta continua desabafando e afirma que se sente envergonhada: “Levei galhada uma vida inteira e, agora, vou ter a satisfação de aturar o filho da outra aqui dentro de casa. Mas eu não sou mais uma Bruaca. Posso ter sido, durante muito tempo... Mas não sou mais!”, dirá ela.

A revolta será tanta que ela chegará a tentar matar o personagem de Murilo Benício. Expulsa de casa após o ato impensado, Maria terá de buscar asilo na chalana de Eugênio (Almir Sater).

