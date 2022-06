Nadadora olímpica Ana Marcela assume namoro com preparadora física e se declara: ‘Te amo’

Nadadora Ana Marcela Cunha está namorando com preparadora física (Reprodução/Instagram)

A nadadora olímpica Ana Marcela Cunha, de 30 anos, está em um novo relacionamento. Depois de dois anos ao lado de Maria Clara Fontoura, com quem estava quando ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, agora a atleta está namorado a preparadora física Juliana Melhem, de 30.

As duas já fizeram várias postagens nas redes sociais se declarando e falando sobre a vida juntas. No último dia 27, quando Ana Marcela conquistou o bicampeonato no Campeonato Mundial de Natação, em Budapeste, Juliana não escondeu a emoção: “Meu maior orgulho”, disse ela sobre a namorada.

Em outra postagem no Instagram, Juliana se declarou para a amada: “A vida é mesmo muito engraçada… eu demorei 30 anos pra te encontrar, e quando encontrei tive que passar 8 semanas longe de você. Isso é muito mais do que o tempo que tivemos fisicamente juntas, antes de você ir. Nós sabíamos. Mas quando duas arianas decidem fazer dar certo, meus amigos… EXQUEEEECE. Minha melhor decisão, minha melhor escolha e a única daqui pra frente. 33 dias ainda faltam pra eu te ver de novo, mas o que construímos até aqui foi simplesmente incrível, por isso eu sei que não importa… vai ficar tudo bem. Obrigada por consertar coisas que nem foi você que causou. Obrigada, você sabe pelo que, você sabe o quanto”, disse.

Ana Marcela também já deixou claro o amor que sente por Juliana: “Queria conseguir explicar pro mundo a grande mulher que você é!! Te admiro e me orgulho de hoje poder caminhar ao seu lado, segurar a sua mão e construir a nossa história da forma como estamos fazendo!! Obrigada por tanto e por TUDO!! Te amo!”, escreveu.

O namoro entre Ana Marcela e sua ex virou notícia durante os Jogos Olímpicos de Tóquio quando Maria Clara escreveu vários bilhetes para que a atleta lesse todos os dias. Ao todo, foram 63 recados para deixar as duas próximas até o retorno da atleta ao Brasil.

