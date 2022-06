Longe de Tenório, Maria Bruaca pede para Alcides realizar fetiche em ‘Pantanal’

Sem Tenório (Murilo Benício) por perto, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai aproveitar para apimentar sua relação com Alcides (Juliano Cazarré) e, nos próximos capítulos de “Pantanal”, ela vai pedir para ele realizar um fetiche.

Além de continuar com sua vingança, a dona de casa está se conhecendo cada vez mais e isso vai assustar o amante, que vai se surpreender com um pedido inusitado. Ao ser procurado durante a noite, o peão vai ouvir a patroa pedindo para ele vestir um pijama de Tenório durante o sexo.

Ao chegar no quarto de Alcides, Maria vai fazer o pedido e justificar que quer “sentir o cheiro dele [Tenório]. Veste só a camisa... Assim você me poupa o trabalho de ter que tirar as calça”, relata ela.

"Pantanal": Tenório (Murilo Benício) viaja e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) fica com Alcides (Juliano Cazarré) (Reprodução/Globo)

Na cena de “Pantanal”, Alcides ficará um pouco desconfortável, mas acaba entrando na fantasia sexual de Maria Bruaca e realiza todos os pedidos dela na sequência.

A cena fica cômica quando eles decidem fazer um teatro, onde Alcides imita Tenório. Neste momento, a dona de casa deixa o quarto para fingir estar chegando ao cômodo naquele momento: “Eu vim lhe servir, meu bem. “A sua Bruaca vai lhe servir de um jeito que você não vai mais esquecer”, dirá ela ao entrar no local.

Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) transam no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Já Alcides, que está no ambiente, dirá apenas que é Maria Bruaca que manda: “Você é quem manda”, concorda o peão de Tenório.

Audiência

Como qualquer produção longa, “Pantanal” vive seu momento de estagnação na audiência. Depois do sucesso da primeira fase, que durou ao longo da segunda, a trama de Bruno Luperi não consegue aumentar os índices.

Segundo o site Notícias da TV, a novela da Globo está oscilando e, na última quinta-feira (23), chegou a registrar abaixo dos 30 pontos de audiência. No entanto, a queda não assusta a direção da emissora, já que “Pantanal” segue sendo um sucesso e ganhando das demais emissoras.

