Kate Middleton recria momento histórico de Lady Di

O ano era 1988 e Lady Di fazia uma visita oficia ao regimento real do Reino Unido. No último final de semana, Kate Middleton divulgou fotos suas em um evento semelhante em homenagem ao Dia das Forças Armadas do Reino Unido.

De acordo com a legenda postada nas redes sociais do duque e da duquesa de Cambridge, a visita de Kate teria acontecido em novembro do ano passado, mas somente agora estava sendo divulgada. Ela passou um tempo com a 101 Brigada de Sustentação Operacional no Aeródromo de Abingdon, conhecendo como novos recrutas e funcionários são treinados.

Na ocasião, Kate usava equipamento militar completo, incluindo uma jaqueta de camuflagem, enquanto subiu e posou em um tanque durante a visita.

Fato é que muitos especialistas em realeza, ao ver as fotos de Kate, relembraram de uma visita que a princesa Diana fez em 1988, durante uma visita ao Royal Hampshire Regiment, em Tidworth.

Na legenda das fotos postadas nas redes sociais, Kate compartilhou uma homenagem comovente: “Hoje, no Dia das Forças Armadas, William e eu gostaríamos de prestar homenagem aos bravos homens e mulheres, do passado e do presente, servindo em todas as nossas forças armadas, no mar , em terra e no ar, aqui no Reino Unido e em todo o mundo”, escreveu ela.

Ela continuou: “Obrigada por tudo que você e sua família se sacrificaram para nos manter seguros”.

“No ano passado, tive a honra de passar um tempo com o @BritishArmy para ver como eles treinam funcionários e novos recrutas. Foi maravilhoso ver em primeira mão os muitos papéis importantes e variados que os militares desempenham dia após dia para nos proteger. tudo”, escreveu Kate.