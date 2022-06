Jojo Todynho e Lucas Souza fazem declarações de amor em festa

Casados desde janeiro, Jojo Todynho e Lucas Souza sempre arranjam um jeito de desmentir os boatos de que estariam se separando ou brigando. Desta vez, eles optaram por postar fotos mais discretas.

Em seu perfil oficial no Instagram, Jojo publicou um carrossel de fotos em que aparece na frente de um espelho e também ao lado do marido.

Na foto, os dois estão em uma festa, onde aproveitaram para posar agarradinhos. Na legenda, a famosa escreveu: “Tudo o que nós temos é o agora”. Já o militar optou em comentar a publicação e se declarou para a funkeira: “Te amo, amor”, disse ele.

Além de prestigiar o casal, os fãs da cantora Jojo Todynho também falaram sobre o look escolhido para ir ao evento, que aconteceu no último domingo (26). Na foto, ela chamou a atenção ao usar um conjuntinho de moletom estampado. Nos pés, ela optou por tênis vermelhos e a bolsa foi uma bege de grife. Nos comentários, ela recebeu elogios. “Linda”, disseram os fãs. “Perfeitona”, falaram outros.

Nova música

Depois da “Dança dos Famosos”, Jojo resolveu voltar para a música e lançou “De Onde eu Venho”, que está disponível nos players de mídia. Diferente do sucesso “Que Tiro Foi Esse”, o single não é um funk, como os fãs da cantora estão acostumados. Agora, ela se joga no pagode, algo novo na carreira dela.

LEIA TAMBÉM: Após Klara Castanho, Aline Campos revela também ter sido vítima de estupro

“‘De onde eu venho’ é uma música que reflete muito a minha vida, meu caminhar, a forma como fui criada. Foi nas rodas de samba que fui me identificando, aprendendo e levando a música para vida”, disse Jojo.

Segundo ela, o novo trabalho musical é algo que ela sonhava e que traz sua essência: “O meu álbum é algo que saiu do papel, saiu da ideia. Espero que todo mundo goste, pois as músicas escolhidas são bem ‘raiz’, bem o que eu escuto desde pequena. Não vejo a hora de estarem todas as músicas na pista”, finalizou a cantora.

Com o lançamento de “De Onde eu Venho”, Jojo também decidiu assumir um novo nome artístico. Agora, não será mais Todynho e sim Jojo Maronttinni, marcando uma nova fase na carreira.

LEIA TAMBÉM: Linn da Quebrada diz que se sentiu ‘frustrada’ por não ser a campeã do BBB: ‘Tinha tudo pra ganhar’