Globo vai manter castração de Alcides na reta final de ‘Pantanal’

Além do casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), uma das cenas mais esperadas pelos fãs da novela “Pantanal” é a vingança de Tenório (Murilo Benício) ao descobrir a traição de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Na trama original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, Alcides (Juliano Cazarré) acaba levando a pior e acaba sendo castrado por outro capanga do grileiro e, ao que tudo indica, a direção da Globo vai manter a cena no remake desenvolvido por Bruno Luperi. Mas, devemos esperar sim por algumas adaptações, já que a primeira versão foi exibida em 1990.

Alcides, Tenório e Maria Bruaca vivem triângulo amoroso em "Pantanal" (Reprodução/Twitter)

“E o outro [Alcides], se fazendo de sonso, me pedindo as terrinha dele, enquanto se fartava pra cima da minha própria mulher. Mas eu vou dar as terrinhas dele. Como disse a Zefa: ‘sete palmo para baixo do chão. Eu vou enterrar o maldito capado, que é pra ele não dormir mais com a mulher de ninguém nem no outro mundo!”, deve falar Tenório ao descobrir a traição.

Antes disso, em cenas que estão previstas para irem ao ar a partir dessa semana no remake de “Pantanal”, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai realizar um de seus fetiches sexuais com o amante.

Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) transam no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Ao ser procurado durante a noite, o peão vai ouvir a patroa pedindo para ele vestir um pijama de Tenório durante o sexo. Quando ela chega no quarto de Alcides pedirá e vai justificar que deseja “sentir o cheiro dele [Tenório]. Veste só a camisa... Assim você me poupa o trabalho de ter que tirar as calça”, relata ela.

Na cena, Alcides ficará um pouco desconfortável, mas acaba entrando na fantasia sexual de Maria Bruaca e realiza todos os pedidos dela na sequência. Tudo ficará cômico quando eles decidem fazer um teatro, onde Alcides imita Tenório. Neste momento, a dona de casa deixa o quarto para fingir estar chegando ao cômodo naquele momento: “Eu vim lhe servir, meu bem. “A sua Bruaca vai lhe servir de um jeito que você não vai mais esquecer”, dirá ela ao entrar no local.

