Felipe Araújo relata sufoco em avião a caminho de festa de Thaynara OG

O cantor sertanejo Felipe Araújo passou por um sufoco e tanto na noite da última segunda-feira (27). O avião em que viajava rumo ao pré-São João da Thaynara OG, em São Luís do Maranhão, precisou arremeter duas vezes devido ao mau tempo.

A capital registrou tempo chuvoso durante a noite de segunda e parte da madrugada desta terça-feira (28). O voo, programado para decolar no fim da tarde do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará, só conseguiu pousar em São Luís por volta das 20h30.

“Foi um sufoco para chegar aqui. Ficamos mais de uma hora esperando em Fortaleza. Depois voltamos de novo. Estava com tanto sono que nem vi. Era muita chuva, mesmo. Mas no fim deu tudo certo”, declarou o cantor. As informações são da “Quem”.

Esta é a primeira vez que Felipe Araújo participa do evento da influenciadora. “Estou muito feliz de fazer parte dessa festa. Tem três anos que a Thay me chama e eu nunca conseguia conciliar minha agenda e vir. Mas este ano, mesmo com todos imprevistos, não podia faltar. A Thay é uma menina de um coração incrível e essa festa beneficente é muito linda”, disse o cantor.

A festa

O chamado São João da Thay começou oficialmente na noite de ontem, com um jantar que reuniu muitos famosos em uma casa de festas na Avenida dos Holandeses, na capital maranhense. A festa beneficente é organizada pela influencer Thaynara OG, que conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

A famosa, aliás, compartilhou seu look na rede social. “E que comecem os jogos! Hoje foi noite de receber os convidados pro @saojoaodathay que já é nessa terça-feira! Ansiosos?”, escreveu na legenda.

Compararem ao evento de ontem personalidades como Livian Aragão e seu namorado, Jota Façanha, Sérgio Marone, Gil Coelho e Sandro Pedroso, além dos ex-BBBs Lais Caldas, Gustavo Marsengo, Larissa Tomásia, Barbara Heck e Camilla de Lucas.

O jantar contou com pratos da culinária local, como tapioca, vatapá, casquinha de carangueijo, farofa de milho e vinagrete. Para beber, drinques variados e sucos com frutas típicas.

