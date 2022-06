Fátima Bernardes fala sobre namoro à distância com Túlio Gadelha: ‘Tem que ter muita maturidade’

A apresentadora Fátima Bernardes postou um vídeo no seu Instagram ao lado do namorado Túlio Gadelha na noite de segunda-feira (27) e falou sobre o relacionamento à distância. Juntos desde novembro de 2017, ela mora no Rio de Janeiro e ele em Recife, mas passa boa parte do tempo em Brasília, já que é deputado federal pela Rede Sustentabilidade.

Na legenda da publicação, Fátima escreveu: “Pra namorar à distância tem que ter muita maturidade. Como vocês podem ver, a gente tem muita mesmo”, disse ela.

Na mesma data, Túlio também compartilhou uma sequência de fotos em que aparece fazendo caras e bocas ao lado da apresentadora e destacou a falta que ela faz no seu dia a dia.

“Pra gente o bem mais precioso é o tempo. Tempo que a gente conta nos dedos, o quanto falta para se ver. Tempo que calculamos quando abrimos o calendário juntos. Tempo que temos para aproveitar quando nos encontramos. O tempo de ficar pertinho, sem fazer nada, tentando não pensar no tempo. Tempo que teremos após o almoço, para conversar amenidades, antes de começar a próxima reunião”, escreveu.

“E lá se vai o tempo... Nossos trabalhos consomem muito. Consomem nosso bem mais preciso. Não nos consome porque gostamos daquilo que fazemos. Mas, o fato é que, a gente queria ter mais tempo. Mais tempo juntos. Tempo pra gente. Tempo suficiente pra não pensar no tempo, o tempo todo”, disse ele, que foi respondido por Fátima: “Amor...volta logo”.

No começo do mês, o jurista e professor já tinha feito postagens para comemorar o namoro dos dois e afastou quaisquer boatos sobre uma crise no relacionamento.

“Enquanto blogs de fofoca e canais de desinformação já acabaram nosso relacionamento dezenas de vezes, a única coisa que vai e volta aqui é o avião (Recife - Rio - Recife). Porque hoje completamos 55 meses juntos! Parabéns, amor!”, escreveu Túlio.

Na ocasião, Fátima respondeu: “E a gente nem sentiu o tempo passar. Parabéns, amor.”

LEIA TAMBÉM:

MP-SP diz que apura vazamento de dados da atriz Klara Castanho enquanto estava em hospital