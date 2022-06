Fátima Bernardes conta a Ana Maria Braga o motivo da sua saída do ‘Encontro’: ‘Queria algo diferente’

O programa “Encontro”, da TV Globo, contou com uma entrevistadora nova na manhã desta terça-feira (28). Ana Maria Braga estendeu o seu café da manhã e conversou com Fátima Bernardes, que está de saída do matinal. No bate-papo, a jornalista contou o real motivo que a fez repensar seus planos e mudar para o comando do “The Voice Brasil”.

“Trabalho desde os 16 anos com dança, emendei no jornalismo, anos muito intensos. 10 anos de programa e 25 de jornalismo, foi uma dedicação imensa necessária e apaixonante que conciliei com minha vida. Agora queria algo diferente”, afirmou Fátima, que falou que precisa de mais tempo para curtir a família e o namorado, Túlio Gadelha, com quem mantém um relacionamento à distância.

“Além dessa companhia [do namorado], parceria com ele, desse amor tão bonito e inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, de 24 anos, meus filhos, que dois estão indo viver na França. Além disso tive a questão do câncer que me fez refletir sobre muita coisa, achei que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tive medo de chegar um momento de dizer: ‘quando é que vou destinar um tempo para mim? Meu filho esta há dois anos lá e só fui uma vez. Não tive tempo, agora está indo a Laura, dá uma certa agonia de estar responsavelmente presa no dia a dia”, contou.

Na segunda-feira (27), Fátima já tinha usado suas redes sociais para desabafar sobre a distância do namorado, já que ela mora no Rio de Janeiro e ele em Recife, mas passa boa parte do tempo em Brasília, pois é deputado federal pela Rede Sustentabilidade.

Ela voltou a falar do assunto com Ana Maria Braga: “Para namorar à distância tem que ter muita maturidade. A gente tem que ter confiança, ficar bem, feliz, senão vive infernizando a vida do outro. A gente tem muita tranquilidade quando está longe para viver os caminhos necessários e aproveita cada minuto quando estamos juntos”, disse.

“Queria tanto que esse país fosse menor. Sonhava descobrir um amor, não precisava ser do Rio, mas esqueci de dizer que tinha que ser perto. Adoro Recife, mas é uma distância e a gente quer poder estar mais junto, mas essa não foi a única motivação não”, garantiu, ressaltando que precisa do tempo livre para estar mais perto dos filhos.

Já Ana Maria Braga, que segue firme e forte na apresentação do “Mais Você”, disse que um dia quer conseguir tomar a mesma atitude e deixar o comando do programa diário. ”Que eu consiga ter a coragem que você está tendo. Sinto muita falta de tudo que está falando, mas não posso ter arrependimentos”, ressaltou.

A partir de sexta-feira (1º), o programa “Encontro” será comandado pelos jornalistas Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Além disso, vai inverter o horário com o “Mais Você” e começa logo depois do jornal “Bom Dia Brasil”.

