Entenda por que o Príncipe Charles pode ser investigado após aceitar uma mala de dinheiro

Cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 5,54 milhões, em dinheiro vivo supostamente teriam sido aceitos pelo príncipe Charles como doação para sua fundação no Reino Unido. De acordo com uma reportagem divulgada no The Sunday Times, o herdeiro da Rainha e próximo rei do Reino Unido teria recebido a quantia de um ex-primeiro-ministro do Catar.

De acordo com o The Sunday Times, esta foi uma das três doações em dinheiro do Sheik Hamad bin Jassim. Juntas, as doações teriam totalizado cerca de € 3,1 milhões. O dinheiro foi uma doação para o Charles’ Prince of Wales Charitable Fund, que concede doações a outros grupos sem fins lucrativos que refletem os interesses do príncipe.

As doações teriam ocorrido entre 2011 e 2015, inclusive um pacote de dinheiro foi dado durante uma reunião privada entre Charles e Sheikh Hamad. O dinheiro foi então contado por dois assessores no palácio e passado para o banco real Coutts para depósito no fundo.

Apesar disso, a reportagem do The Sunday Times afirmou que não há “nenhuma sugestão de que os pagamentos foram ilegais”.

O escritório do príncipe Charles, Clarence House, explicou, através de um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 27, que “as doações de caridade recebidas do Sheik Hamad bin Jassim foram passadas imediatamente para uma das instituições de caridade do príncipe que realizou a governança apropriada e nos garantiu que todos os processos corretos foram seguidos”. O Sheik Hamad não comentou.

Mas, agora o príncipe Charles poderá ser investigado pela The Charity Commission, o órgão que fiscaliza e coordena instituições de caridade na Grã-Bretanha.

Um porta-voz da Comissão de Caridade confirmou em um comunicado: “Estamos cientes dos relatórios sobre doações recebidas pela Fundação de Caridade do Príncipe de Gales. Analisaremos as informações para determinar se há algum papel para a Comissão neste assunto”.

Em entrevista ao The Sunday Times, Norman Baker, especialista em finanças da Coroa, disse que o comportamento de Charles era “sujo” e comparou o futuro rei a um chefe do tráfico de drogas.

“Um milhão de euros em dinheiro enfiado em sacolas, ou enfiado em uma bolsa ou mala, e entregue a portas fechadas é o que você poderia esperar de um chefão da droga sul-americano, não do herdeiro da Rainha. Este é um comportamento sujo, que reforça a conclusão que muitos estão chegando, de que Charles não está apto para ser rei”.