Disney revela primeiro trailer oficial de ‘Abracadabra 2’

Com estreia agendada para 30 de setembro na Disney Plus, ‘Abracadabra 2′ trará de volta as irmãs Sanderson, famosas pelo filme de 1993 que virou ícone da cultura pop. Nesta terça-feira, 28, a Disney revelou o primeiro trailer oficial do filme. Veja.

‘Abracadabra 2′ traz Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, todas reprisando seus papéis do filme original e se passa 29 anos após os eventos do filme de 1993.

A comédia de terror e fantasia vai centrar-se nas estudantes do ensino médio Becca, Cassie e Izzy, enquanto elas aprendem sobre uma tradição em que as bruxas adquirem suas habilidades em seu aniversário de 16 anos.

O trailer mostra que elas estão fazendo uma espécie de ritual acendendo a Vela da Chama Negra e, acidentalmente, despertam as Irmãs Sanderson. O desafio é encontrar uma maneira de detê-las antes que causem estragos em Salem.

O elenco é composto também por Sam Richardson, Doug Jones, Hannah Waddingham de Ted Lasso, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, Froyan Gutierez e Tony Hale. Anne Fletcher é a diretora e o roteirista é Jen D’Angelo.

Para quem não lembra, ‘Abracadabra’ mostra as irmãs Sanderson sendo presas e enforcadas pelo assassinato de duas crianças em Salem em Massachusetts, especificamente 31 de outubro de 1693. Antes de suas mortes, as irmãs prometeram voltar 300 anos depois para buscar vingança, o que é exatamente o que eles fizeram.

‘Abracadabra 2′ começou a ser negociado em 2014, mas entrou em desenvolvimento somente em 2019, durante o qual foi confirmado que as atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy reprisariam seus papéis icônicos.