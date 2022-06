Dia do Orgulho LGBTQIA+: Sete filmes para entender a sigla

Há mais de 50 anos o mundo celebra o Dia do Orgulho LGBTQIA+ em 28 de junho. A data marca a luta dessa comunidade, que sofre com a falta de leis que assegurem a igualdade de direitos.

Ela tem origem na Revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York, em 1969. Na época, qualquer forma de afeto não heterossexual era considerada crime - e foi nesse dia, especificamente, que manifestantes e policiais entraram em conflito na cidade estadunidense.

Décadas se passaram, mas ainda há muito que avançar na luta por direitos. Conheça sete filmes que apresentam questões relacionadas a cada uma das letras dessa sigla.

Carol

Onde assistir: Amazon Prime Video

Quem está no elenco: Cate Blanchett (”O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”), Rooney Mara (”Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres”) e Sarah Paulson (”American Horror Story”)

Sobre o que é: Therese é uma mulher que leva uma vida entediante em seu emprego em uma loja de departamentos. Um dia, ela conhece Carol, uma cliente elegante e mais velha que ela. As duas acabam se apaixonando, mas surge um conflito: Carol, que é casada com um homem, passa a sofrer pressões do marido, que usa seu filho para chantagear a esposa.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Onde assistir: Netflix

Quem está no elenco: Ghilherme Lobo (”Ligações Perigosas”), Fabio Audi (”Sob Pressão”) e Tess Amorim (”Sequestro Relâmpago”)

Sobre o que é: Representante brasileiro da lista, o filme conta a história de Leonardo, um adolescente cego que busca por independência enquanto lida com sua mãe superprotetora. Sempre auxiliado por sua amiga Giovana, ele começa a se interessar por Gabriel, o novo aluno de seu colégio. É quando ele começa a se descobrir gay.

E Sua Mãe Também

Quem está no elenco: Maribel Verdú (”O Labirinto do Fauno”), Gael García Bernal (”Diários de Motocicleta”) e Diego Luna (”Rogue One: Uma História Star Wars”)

Sobre o que é: Julio e Tenoch são dois adolescentes que embarcam em uma viagem para uma praia paradisíaca no México. Ele estão juntos com Luisa, uma mulher mais velha. Durante o percurso, os três acabam se envolvendo e explorando suas próprias sexualidades. O filme é dirigido por Alfonso Cuáron, mesmo de “Gravidade”, “Roma” e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”.

Tomboy

Onde assistir: Globoplay

Quem está no elenco: Zoé Héran, Malonn Lévana (”Um Plano Perfeito”) e Jeanne Disson (”Paris, 13 Distrito”)

Sobre o que é: Uma família muda de bairro e isso se torna uma oportunidade para Laure, a criança mais velha, assuma o que entende por ser sua real identidade. Aos novos amigos, elu se apresenta como Mikhael, assumindo uma identidade masculina em vias de entrar na adolescência.

Stonewall - Onde o Orgulho Começou

Onde assistir: Globoplay

Quem está no elenco: Jeremy Irvine (”Cavalo de Guerra”), Jonny Beauchamp (”Penny Dreadful”) e Joey King (”A Barraca do Beijo”)

Sobre o que é: Quem melhor para representar o Queer da sigla senão o filme que reúne todas as tribos, em todas as sua nuances? “Stonewall” conta justamente a história da rebelião que deu origem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, semanas antes da revolta acontecer. O filme mostra uma Nova York pulsante em novas ideias políticas e dificuldades de pessoas que eram renegadas por toda a sociedade por serem quem são.

XXY

Onde assistir: Netflix

Quem está no elenco: Ricardo Darín (”O Segredo dos Seus Olhos”), Valeria Bertuccelli (”A Rainha do Medo”) e Germán Palacios (”Celeste”)

Sobre o que é: Alex é uma adolescente que nasceu com ambas características sexuais, sendo uma pessoa intersexo. Seus pais querem protegê-la do preconceito e preferem esperar que ela cresça e tome por si só a decisão de escolher qual característica mais a convém e, por isso, se mudam para um vilarejo no Uruguai. Tudo corre sem conflitos, até que um garoto se apaixona por ela.

Generation

Onde assistir: HBO Max

Quem está no elenco: Justice Smith (”Pokémon: Detetive Pikachu”), Chase Sui Wonders (”On the Rocks”) e Haley Sanchez.

Sobre o que é: A última indicação desta lista é, na verdade, uma série. Os 16 episódios que compõem a única temporada seguem um grupo de adolescentes da Geração Z, no dia a dia colegial. Uma de suas personagens mais cativantes é Greta Moreno, em uma das raríssimas representações (confirmadas) sobre assexualidade. Ao longo da série, a menina explora sua sexualidade, descobrindo, por fim, que se identifica como uma pessoa assexual.

