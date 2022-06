Com muita ação e pouca audiência, ‘Cara e Coragem’ registra seu pior momento

Cheia de cenas de ação e muita movimentação entre os personagens, a novela “Cara e Coragem” era vista como uma boa opção para a faixa das 19 horas, já que poderia agradar os noveleiros e o público mais jovem. Mas, parece que isso não está acontecendo e a trama está perdendo o fôlego a cada semana.

No último sábado (25), por exemplo, o folhetim escrito por Claudia Souto bateu recorde negativo de audiência e acendeu, mais uma vez, o sinal de alerta no setor de dramaturgia da Globo.

Segundo o site Na Telinha, a trama protagonizada por Paolla Oliveira, Marcelo Serrado e Taís Araújo repetiu a pior audiência que já havia atingido desde a estreia e marcou média de 19,2 pontos na Grande São Paulo, mostrando que está sofrendo para conquistar os fãs das novelas brasileiras.

Samuel (Alejandro Claveaux) morre após ser atropelado em Cara e Coragem (João Miguel Júnior/Globo)

A expectativa é de que a audiência de “Cara e Coragem” melhore esta semana, já que um personagem importante vai morrer após ser atropelado. A despedida acontece a partir do capítulo desta terça-feira (28), quando Samuel (Alejandro Claveaux) é levado ao hospital.

Após ser surpreendido pelo carro de Teca (Raquel Rocha), que está acompanhada de Gustavo (Marcelo Valle), Samuel é atropelado e fica desacordado e caído no chão enquanto o casal rapidamente chama a ambulância. Na cena, Anita está escondida e observa a movimentação de longe e se preocupa com o estado de saúde do pescador.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho e Lucas Souza fazem declarações de amor em festa

Samuel, então, será levado em estado grave para o hospital e, em seguida, Jarbas ( Sergio Kauffmann) avisa Ítalo (Paulo Lessa) que o rapaz está internado no hospital. Neste momento, o ex-segurança de Clarice (Taís Araujo) dá um jeito de entrar no local para matar o pescador. Mas, mesmo sob efeito da medicação, Samuel consegue balbuciar algumas palavras e garante que Clarice está viva.

"Cara e Coragem": Para Samuel (Alejandro Claveaux), Anita (Taís Araujo) e Clarice (Taís Arajo) são a mesma pessoa (João Miguel Júnior/Globo)

Samuel ainda confirma para Ítalo que beijou Clarice antes de morrer. Ítalo fica nervoso com a confissão, mas custa a acreditar na história porque lembra que ele próprio viu o corpo da empresária no IML. Em seguida, Ítalo vai embora do hospital sem ser visto.

Ao saber da morte de Samuel, Ângelo (João Campos) entra em desespero e pede perdão ao irmão. Revoltado e bastante emocionado, Ângelo procura por Regina (Mel Lisboa) em seu apartamento e acusa a prima de ter causado a morte do irmão. A movimentação na porta chama a atenção de Leonardo (Ícaro Silva), que fica surpreso. O rapaz aproveita a oportunidade e abre o jogo. Ângelo conta para o empresário que ele e Regina são primos. Ele relembra ainda que Samuel andava ‘vendo a morta’ e que a prima vai pagar caro pela morte de seu irmão.

LEIA TAMBÉM: Bastidores: Veja como será o casamento de Juma e Jove em ‘Pantanal’