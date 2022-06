Após dizer que gostaria que namorada fosse homem, Maitê Proença nega ter sido lesbofóbica

Maitê Proença resolveu se pronunciar após seu comentário viralizar na internet em relação à sua parceira, a cantora Adriana Calcanhotto. A atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (28) e esclareceu a polêmica.

Em entrevista à revista JP, a artista veterana declarou preferir que sua companheira fosse um homem. Diversos internautas criticaram a fala de Proença.

“Eu dei uma entrevista em que eu fui perguntada sobre o meu relacionamento atual. E eu respondi que, apesar de eu preferir homens, eu estou com uma mulher. Porque eu gosto dela, gosto daquela pessoa. Se ela fosse um homem, seria mais fácil para mim, mais conhecido. Mas, por gostar, eu topo fazer essa experiência. Fui acusada de lesbofóbica”, disse Maitê Proença após a declaração viralizar.

“Agora, estar num relacionamento com uma mulher, me parece que fala mais alto do que o comentário dos que causam polêmica onde não há. O que eu disse está claro. E se lido na íntegra, sem má vontade, é elogioso com a minha parceira. Paz e amor”, continuou a atriz.

Esclarecimento da atriz

Ao publicar o vídeo no Instagram, Proença registrou na legenda: “Trocando em miúdos… Apesar de preferir homens, estou com uma mulher. Porque gosto dela, da pessoa. Se ela fosse homem seria mais fácil ‘pra’ mim. Mas por gostar dela, topo fazer essa experiência”, escreveu.

Assista ao vídeo abaixo:

Após as falas, internautas problematizaram as declarações de Maitê e apontaram como lesbofobia. O relacionamento de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto teve início em 2021, após o casal se encontrar numa mansão de frente para o mar, localizada em Angra dos Reis (RJ). O empresário Zé Maurício Machline, amigo da atriz, é o dono da propriedade.