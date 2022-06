5 curiosidades sobre a quarta temporada de ‘Stranger Things’ que você ainda não sabia

Desde 27 de maio, os fãs da série ‘Stranger Things’ foram presenteados com a estreia da primeira parte da quarta temporada. Muito mais sombria e perigosa que as anteriores, desta vez o grupo de amigos de Hawkins está separado, mas outros aliados se unem e juntos eles lutam para vencer seus dramas pessoais e o vilão, Vecna.

A primeira parte da temporada, composta por 7 episódios, fez com que os fãs ficassem com mais perguntas do que respostas em um final que será resolvido na parte 2 que estará disponível em 1º de julho.

Enquanto esperamos pelo desfecho, a Netflix apresentou uma lista de curiosidades da série especialmente para os aficionados pela história e pelos personagens. Confira abaixo:

Três locais de gravação

Atlanta, na Geórgia, foi palco das cenas da cidade de Hawkins. Joyce, os irmãos Byers e Eleven se mudaram para a Califórnia e essas cenas foram gravadas em Albuquerque, Novo México. Já as cenas da prisão russa onde Hopper está preso foram filmadas em uma prisão real na Lituânia.

Inspiração para Vecna

A criação da Vecna tem influências de Freddy Krueger. Sua maquiagem dura de 7 a 8 horas para ficar pronta e é preciso mais 1 hora para removê-la. Robert Englund que deu vida a Freddy Krueger, interpreta Victor Creel.

Referência ao filme ‘E.T’

Para os amantes dos filmes dos anos oitenta, a cabine telefônica onde Dustin liga para Steve tem a frase: “ET Phone Home”, uma frase icônica do personagem criado por Steven Spielberg.

Cabelo de Eleven

Eleven, nesta temporada usa um anel que foi um presente de Mike, seu namorado. Além disso, o corte de cabelo da personagem faz parecer que foi cortado por Joyce. Isso foi proposital, segundo a equipe de produção.

O número da camisa de Lucas

A camisa de Lucas tem o número 8 porque Caleb McLaughlin é fã de Kobe Bryant e queria homenageá-lo com sua camisa do time de Hawkins.