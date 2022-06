The Boys: Astro de ‘Supernatural’ está em negociações para entrar na 4ª temporada

Desde que Jensen Ackles, o Dean de “Superatural”, foi anunciado como um dos novos heróis de “The Boys”, muitos fãs anseiam pela entrada de mais um astro da série da The CW no programa do Amazon Prime Video.

Talvez essa espera não seja tão longa: segundo o showrunner - de ambas as séries - Eric Kripke, talvez a quarta temporada traga um rosto bem conhecido dos fãs dos irmãos Winchester.

“Jeffrey Dean Morgan é um superfã de ‘The Boys’, então ele e eu estamos conversando. Estamos tentando descobrir algo para a quarta temporada. Nada finalizado ainda, mas ele e eu estamos conversando e enviando e-mails e vendo que podemos fazer funcionar com sua agenda lotada. Então, fique ligado nisso”, disse Kripke, em entrevista ao E! News.

Em “Supernatural”, Jeffrey Dean Morgan interpretou John Winchester, o pai de Sam e Dean. O ator também é conhecido por seus papéis em “The Walking Dead” e “Watchmen”.

E Jared Padalecki?

O irmão mais novo de Dean talvez demore um pouco mais para entrar para “The Boys”, se entrar. “Ele sempre será bem-vindo à série”, acenou Kripke - entenda aqui.

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

