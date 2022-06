Ludmilla se emociona após comparecer a premiação: ‘olha só onde o funk me trouxe’

Ela pode não ter levado o troféu para casa, mas isso não impediu que Ludmilla se emocionasse por estar presente no tapete vermelho do BET Awards como uma das indicadas.

“Olha só onde o funk me trouxe. Hoje vou pisar no tapete vermelho do BET. Eu ainda não tô (sic) acreditando”, escreveu Ludmilla, através de sua conta oficial no Twitter, pouco antes da cerimônia de premiação.

Ludmilla havia sido indicada a Melhor Artista Internacional e concorreu o prêmio com outros nove nomes de países como França, Nigéria e Reino Unido. Ela era a única mulher sul-americana entre os finalistas, mas perdeu para a cantora nigeriana Tems.

“Não foi dessa vez mas como falei ontem: ser indicada já foi uma grande vitória. Nunca, nem nos melhores sonhos, imaginei pisar no BET, muito menos como indicada”, comentou a cantora no Twitter.

Contudo, o Brasil não ficou de fora do pódio: o rapper MD Chefe, conhecido por músicas como “Rei Lacoste” e “Tiffany”, venceu na categoria de Melhor Artista Revelação Internacional, sendo o primeiro brasileiro a ganhar um troféu na premiação.

“Congrats Tems e claro, MD Chefe, que trouxe essa pro Brasil!”, disse a funkeira, em comemoração às duas vitórias.

O Black Entertainment Television realiza anualmente a maior cerimônia do mundo para celebrar personalidades negras. As indicações ao BET Awards acontecem por meio de um júri formado por fãs e profissionais da área do entretenimento - televisão, cinema, música, mídia social, marketing digital, jornalismo esportivo, relações públicas e artes criativas. Esta foi a 22ª edição da premiação.

‘Beijo’ em Luisa Sonza

Ludmilla também foi assunto durante o fim de semana por outro motivo: alguns fãs confundiram a cantora com a rapper Tokischa, em um vídeo em que esta aparece beijando Madonna - mas que todos pensavam ser Luísa Sonza.

“Passada na Luísa beijando a Ludmilla”, comentou um seguidor de ambas as cantoras.

A cantora precisou se “retratar”. “Brunna, eu juro que não sou eu”, disse Ludmilla, em um recado bem-humorado à esposa, Brunna Gonçalves.

Eita! Madonna beija rapper Tokischa durante show e vídeo viraliza, devido internautas acharem parecidas com Ludmilla e Luisa Sonza. Vocês também acharam parecidas ? 😂🗣 pic.twitter.com/lRolaJfhVI — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) June 24, 2022

