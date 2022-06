Jojo Todynho muda de nome e faz sua estreia no pagode

Depois de aparecer na Times Square, em Nova York, Jojo Todynho decidiu mostrar aos seus fãs “De Onde eu Venho”, sua nova música, que está disponível nos players de mídia.

Lançando na última semana, o single mostra uma versão diferente daquela que os seguidores e fãs da cantora estão acostumados. Afinal, a famosa deixa o funk um pouco de lado e se joga no pagode, algo novo na carreira dela.

“‘De onde eu venho’ é uma música que reflete muito a minha vida, meu caminhar, a forma como fui criada. Foi nas rodas de samba que fui me identificando, aprendendo e levando a música para vida”, disse Jojo.

Segundo ela, o novo trabalho musical é algo que ela sonhava e que traz sua essência: “O meu álbum é algo que saiu do papel, saiu da ideia. Espero que todo mundo goste, pois as músicas escolhidas são bem ‘raiz’, bem o que eu escuto desde pequena. Não vejo a hora de estarem todas as músicas na pista”, finalizou a cantora.

Com o lançamento de “De Onde eu Venho”, Jojo também decidiu assumir um novo nome artístico. Agora, a não será mais Todynho e sim Jojo Maronttinni, marcando uma nova fase na carreira.

Vale destacar que durante uma entrevista ao programa “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili no SBT, Jojo comentou sobre a escolha de Todynho como nome artístico. Na época, Jordana, verdadeiro nome da famosa, explicou que ela gostava muito do achocolatado e, por isso, acabou sendo conhecida como Jojo Todynho. Agora a cantora agora se identifica como Jojo Marontinni, que passou a ser o seu nome artístico.

Jojo em NY

Na última semana, Jojo Todynho exibiu uma foto de quase de corpo inteiro onde aparece na Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York e comentou sobre o acontecido: “Mais uma vez Bangu virou! E dessa vez em New York, na Times Square, que ficou amarelada! Emoção”, escreveu a campeã do reality show “A Fazenda”.

Segundo a esposa de Lucas Souza, essa foi uma marca importante da sua carreira e, é claro, uma mistura de sentimentos: “Nem sei o que escrever direito, me leva a ter um misto de emoções gigantescas! É muita luta e também muita alegria”, escreveu Jojo no Instagram.