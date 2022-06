Felipe Neto denuncia ameaça em estádio: ‘A qualquer momento algo pode acontecer comigo’

O influenciador digital Felipe Neto revelou na noite do último domingo (26) ter sido ameaçado por um segurança no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, durante uma partida de futebol entre Botafogo e Fluminense.

“Estava assistindo ao jogo no meu camarote. Um segurança da empresa Blindados abordou meu motorista na porta e perguntou: ‘De quem é esse camarote?’ Ao ouvir que era meu, respondeu: ‘por favor, tinha que botar uma bomba aí pra explodir e não sobrar nada’”, escreveu o youtuber no Twitter.

Após o relato, Felipe Neto revelou que vive com medo. “Não sei como vou me sentir seguro de novo no estádio depois disso. Eu já não me sinto seguro em lugar nenhum fora da minha casa.”

O influencer disse que tomará medidas quanto ao episódio e fez um alerta aos seguidores. “Vamos fazer representação contra esse homem, mas esse é o resumo da minha vida nos últimos quatro anos. A qualquer momento algo pode acontecer comigo. Se isso acontecer, só peço que vocês lembrem quem foram as pessoas responsáveis por alimentar esse ódio contra mim.”

Segundo Felipe Neto, a diretoria do Botafogo prometeu apurar o caso. “A diretoria do Botafogo entrou em contato comigo e garantiu que não poupará esforços para identificar o segurança que fez a ameaça de bomba contra mim. A empresa Blindados, responsável pelos seguranças do local, também está investigando para identificá-lo”, afirmou.

Enquete de Gkay

No fim da semana passada, Felipe Neto virou tema de enquete da também influenciadora Gkay.

“Pegariam o Felipe Neto?! (é pro meu tcc)”, escreveu a famosa no Twitter.

Gkay pergunta se seguidores pegariam Felipe Neto Montagem/Instagram (Reprodução)

Muitas das respostas dos internautas foram positivas. “Inteligente, bonito e com humor duvidoso. A resposta é sim”, “Quem não, pelo amor de Deus. Olha esse homem, minha gente”, “Falar que não pegaria esse homem é quase um crime”, foram alguns dos comentários.

Houve, claro, quem pensasse diferente. “Nem se eu recebesse por isso”, “Não, porque ele é muito jovem” e “Prefiro arrastar a periquita no asfalta quente” fizeram parte das respostas negativas recebidas.

Gkay foi surpreendida, porém, ao receber uma resposta do próprio rapaz. “Eu não”, respondeu o influencer, brincando.

