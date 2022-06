Esses foram os destinos escolhidos para gravar a novela ‘Mar do Sertão’

Os cenários paradisíacos do Brasil não vão ficar reservados apenas para o horário nobre da Globo. Quando “Mar do Sertão” assumir a faixa das 18 horas, o público vai poder conhecer ainda mais sobre as belezas do nosso país.

Ao assistir a nova trama da Globo, o público vai conhecer o interior do nordeste e para levar as mais lindas imagens, a equipe técnica da produção viajou, entre o final de maio e o início de junho, até o local para gravar diversas cenas e paisagens.

Com parte do elenco, a equipe de “Mar do Sertão”, a novela substituta de “Além da Ilusão”, passou por Pernambuco e Alagoas. Ao todo, 60 pessoas passaram duas semanas nas regiões para para cumprir um plano de filmagens, lideradas pelo diretor artístico Allan Fiterman e pelo diretor geral Pedro Brenelli.

Enrique Diaz interpreta Timbó na novela "Mar do Sertão" (Ronald Santos Cruz/Globo)

“Aproveitamos ao máximo os dias em que estivemos pelo sertão nordestino para captar as melhores e mais lindas imagens da região. Ao longo da novela, passaremos mais tempo trabalhando nos estúdios e cidades cenográficas dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, então, viajamos com o objetivo de iniciar o projeto completamente mergulhados no ambiente onde a obra se desenrola”, disse Fiterman.

O diretor da novela da Globo disse ainda que a produção captou muitas imagens que serão usadas ao longo da trama, como em cenas de passagem: “Captamos muitas cenas de stock shot e de paisagens para usarmos ao longo da trama. Estou tentando trazer para a novela poesia na imagem”, explicou o diretor Allan Fiterman.

Vale do Catimbau foi um dos destinos escolhidos para gravar "Mar do Sertão" no nordeste (Ronald Santos Cruz/Globo)

A viagem para gravar “Mar do Sertão” começou pelo Vale do Catimbau, em Pernambuco, que fica localizado entre o Agreste e o Sertão pernambucano e é o segundo maior parque arqueológico do Brasil. A região conta com diversos sítios arqueológicos, grutas, cemitérios pré-históricos e pinturas rupestres com mais de seis mil anos.

“Por lá, gravaram os atores Isadora Cruz, Sérgio Guizé, Renato Góes, Enrique Diaz, Everaldo Pontes, Pedro Lamin e Lucas Galvino. Foi mágico e me dá muito orgulho, como paraibano, ter nosso nordeste mostrado na novela”, comenta Everaldo, que vai interpretar Adamastor, um pastor de cabras que resgata Zé Paulino (Sérgio Guizé) das águas após o acidente em que o rapaz é dado como morto.

Everaldo Pontes vive Adamastor na novela "Mar do Sertão" (Ronald Santos Cruz/Globo)

Os trabalhos seguiram em Piranhas, Alagoas, com os mesmos atores, onde foram gravadas cenas que mostram a exuberância do Rio São Francisco, assim como as cores e a alegria da cidade de aproximadamente 25 mil habitantes, que teve seu centro histórico como inspiração para a criação de Canta Pedra, a fictícia cidade onde se passa a história de “Mar do Sertão”. Agora, as gravações continuam no Rio de Janeiro, nos Estúdios Globo, e em locações pela cidade.

A novela “Mar do Sertão” é criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A direção geral é de Pedro Brenelli com Bernardo Sá, Natália Warth e Rogério Sagui. A produção é de Silvana Feu e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

