Drica Moraes interpreta mãe do vilão da novela ‘Travessia’, de Glória Perez

A atriz veterana Drica Moraes, que está no elenco da série médica “Sob Pressão” (Globoplay) está confirmada no elenco da novela “Travessia”, que vai substituir o remake de “Pantanal”.

Na novela escrita por Glória Perez, a veterana da Globo vai interpretar Núbia, mãe de Ari, vilão do novo folhetim das 21 horas, que será vivido por Chay Suede: “Nós vivemos uma relação tipo Édipo e Jocasta intensa”, revelou a famosa em entrevista à jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Drica Moraes e Chay Suede em "Travessia" (Reprodução)

Segundo a famosa, sua personagem terá um amor incondicional por Ari: “A personagem tem um amor absurdo por ele. Tem mania de grandeza também. É uma mulher arrogante e divertida”, adiantou a atriz.

Em “Travessia”, a personagem de Drica Moraes fará parte do núcleo nordestino, que gravou diversas cenas no Maranhão.

O último trabalho de Drica Moraes nas novelas da Globo foi em 2014, quando ela fez parte do elenco da novela “Império”. Na época, ela foi afastada por problemas de saúde. Além disso, ela gravou a série “Os Outros” e “Sob Pressão”: “Está sendo um prazer voltar para esse horário com uma personagem tão saborosa”.

Além dela, Rodrigo Lombardi, também confirmado no elenco da substituta de “Pantanal”, fará um triângulo amoroso com Alessandra Negrini e Vanessa Giácomo, que serão irmãs. No folhetim, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero voltarão ao ar com os personagens Helô e Stênio, de “Salve Jorge”, exibida em 2012.

O elenco da novela “Travessia” conta ainda com Jade Picon, Marcos Caruso, Aílton Graça, Humberto Martins, Bel Kutner, Dandara Mariana, Nando Cunha, entre outros famosos. Já a atriz Elizângela perdeu um papel por não comprovar que está com a vacinação contra a covid-19 em dia.

A novela “Travessia”, de Glória Perez, entrará no ar em outubro, durante a eleição, e ocupará o horário do remake da novela “Pantanal”.

