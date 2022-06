Descubra quem vai fazer o parto da filha de Juma e Jove em ‘Pantanal’

Os fãs do casal Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) sabem que o casal protagonista do remake de “Pantanal” terá uma filha até o fim da novela. Agora, foi revelado quem deve fazer o parto da bebê.

Em cenas que ainda vão ao ar, Juma decide conversar com o Velho do Rio (Osmar Prado) e o protetor da natureza acaba fazendo um pedido inesperado, mas que deixa a menina-onça muito feliz: “Essa criança tem que nascer nas minhas mãos!”.

O pedido será feito após o avô de Jove revelar que ela será mãe em breve. Na cena, o Velho do Rio aparece de surpresa na tapera e começa a conversar com Juma, que terá retomado o namoro com o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Em "Pantanal", Velho do Rio (Osmar Prado) leva boas notícias para Juma (Alanis Guillen) (Reprodução/Globo)

Além disso, nos capítulos futuros da novela “Pantanal”, Juma começará a sentir algumas mudanças no corpo e o Velho do Rio aparecerá para contar as boas novas: “O amor de vocês estava escrito para ser, Juma. O amor de vocês, daqui um pouco, vai ser ainda maior”, começará o Velho do Rio.

Sem entender muito bem, Juma vai franzir a testa e o pai de José Leôncio revela que ela será mãe: “O seu amor, agora, tá em outro canto”, completará ele, pousando a mão no ventre de Juma.

Em outro momento da novela da Globo, Juma volta a conversar com o Velho do Rio sobre uma onça que foi morta no Pantanal e questiona se ela era sua mãe. Neste momento, ele deixa a jovem tranquila ao afirmar que a onça não é Maria Marruá, deixando a menina curiosa.

Juma e Velho do Rio juntos em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Na conversa, o pai de José Leôncio afirma que ela sabe onde está Maria, mas ela insiste que não sabe do paradeiro da mãe e ele responde: “Para certas perguntas não existe resposta. Mas você cuide bem dessa oncinha que você tá trazendo na sua barriga. Inté, Juma”.

Em outra cena do remake de “Pantanal”, Juma conversa com Jove e afirma que Maria Marruá está voltando e deixa o jovem preocupado: “Como assim voltando?”, questionará o rapaz. Por fim, ela decide revelar ao marido: “Aqui, ó. Na minha barriga. Vai ser filha nossa. Minha mãe vai voltar pra mim”, responderá a personagem de Alanis Guillen.

Desta maneira, a personagem de Juliana Paes volta ao remake da Globo e se chamará Maria Marruá Leôncio.

