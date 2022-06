Bastidores: Veja como será o casamento de Juma e Jove em ‘Pantanal’

O casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) é uma das principais cenas da novela “Pantanal”, que atualmente ganhou uma versão e está sendo exibida no horário nobre da Globo.

Mas, além de muito esperada, a cena é uma das mais pesquisadas pelos fãs da novela da Globo, que foi ao ar originalmente em 1990, e falando dos bastidores, já foi revelado que ela não foi totalmente gravada no Mato Grosso do Sul, onde foram feitas muitas filmagens do folhetim.

Segundo o jornal O Globo, o episódio do casamento de Jove e Juma na novela Pantanal contará com um truque de gravação, já que parte das cenas foram gravadas no Pantanal e outras serão feitas nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro.

Cena do casamento de Juma e Jove na versão de "Pantanal" em 1990 (Reprodução/Rede Social)

Conforme o O Globo, a produção aproveitou que parte do elenco estava nas locações em Mato Grosso do Sul para fazer as sequências com os convidados da festa e as cenas que contam com enquadramento fechado, ou seja, que não mostram a paisagem, serão feitas dentro do Projac.

Vale destacar que depois de filmar no Mato Grosso do Sul, todas as sequências da novela serão realizadas apenas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Além disso, segundo o jornalista Flávio Ricco do R7, o remake da novela “Pantanal” poderá ficar uma semana a mais no ar.

Por causa da boa audiência e do bom faturamento, a emissora não confirma se o encerramento da trama será no dia 7 ou 14 de outubro.

Protagonistas de "Pantanal" terminam a novela juntos (Reprodução/Globo)

No capítulo da última terça-feira (21), quando Tenório (Murilo Benício) e Zuleica (Aline Borges) comentando sobre Marcelo (Lucas Leto) ter beijado Guta (Julia Dalavia), “Pantanal” bateu recorde de audiência. Na data, a trama da Globo ficou com uma audiência recorde e cravou 33.9 na Grande São Paulo e 34.5 de pico na Região Metropolitana.

O remake da novela “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, que foi criado em 1990.

