Anitta se destaca em Portugal com show no Rock in Rio Lisboa

O último dia do Rock in Rio Lisboa foi marcado pelos shows de Post Malone e Anitta, os principais nomes do Palco Mundo no Parque da Bela Vista durante o último domingo (26).

Anitta levou ao palco lisboeta o mesmo cenário e figurinos vistos no Coachella, festival realizado nos Estados Unidos em abril deste ano. O setlist, porém, teve algumas alterações para incluir mais músicas, o que permitiu a cantora incluir sucessos recentes como “Gata” e “Dançarina”, bem como hits de mais tempo, como “Some que Ele vem Atrás” e “Show das Poderosas”.

Nunca fui tão feliz! Obrigada Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/yKPdYMGqO1 — Anitta (@Anitta) June 27, 2022

A brasileira foi destaque nas manchetes dos jornais portugueses, que destacaram sua performance no palco. O Jornal de Notícias chamou a cantora de “Furacão Anitta”, em uma alusão à biografia não autorizada da funkeira.

“Algumas pessoas iam, no entanto, saindo, exaustas pela passagem do ‘Furacão Anitta’. (...) Foi este Furacão Anitta que passou pelo Rock in Rio no último dia do festival que trouxe as multidões de massa de volta, dois anos depois”, destacou o JN.

Já o jornal Expresso observou os laços que Anitta tem com os portugueses, que explodiu no país com “Show das Poderosas”, em 2013, ao mesmo tempo em que reforçou a evolução de sua última apresentação no Rock in Rio Lisboa.

“Anitta no Rock in Rio Lisboa não é um fenómeno, é um movimento (de anca [bunda] e não só)”, já chama o título da matéria dedicada ao show da cantora. “Anitta juntou todos os seus êxitos, que já não são poucos, numa atuação vibrante, que saltou da favela para um dos maiores palcos mundiais com pouca subtileza”, pontuou o jornal.

Anitta, pode tirar todas as músicas em espanhol do repertório se for para macetar nos funks como tu fez hoje no #RockinRioLisboa pic.twitter.com/MlbHAedXdp — don’t call me anitta baiana (@ianeumesmo) June 26, 2022

Enquanto isso, o Correio da Manhã preferiu destacar o momento em que Anitta levou uma bandeira da Espanha para o palco, oferecida a ela por um fã. “Embora tenha tudo acontecido em poucos segundos, a gafe cometida pela cantora brasileira Anitta deu para gerar memes, dentro e além fronteiras”, escreveu o veículo.

Outro momento que repercutiu nas redes sociais com memes foi quando, durante a performance de “Some que Ele vem Atrás” Anitta pega emprestado os óculos de um fã e acaba quebrando o acessório.

Anitta quebrando o óculos do fã no meio do show 🗣 #AnittaNoRockInRioLisboa pic.twitter.com/kYaZ9wberR — Tracklist (@tracklist) June 26, 2022

a reação da anitta depois de partir os óculos dum fã no #RockinRioLisboa pic.twitter.com/G0qWDrXutY — João Pinhal (@pinhal_joao) June 26, 2022

Além de Anitta, outros brasileiros também marcaram a edição 2022 do evento. Se apresentaram nomes como Ivete Sangalo, Iza, Ney Matogrosso, Rebecca, Johnny Hooker e Francisco, El Hombre.

