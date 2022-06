A nova fase de Moa e Pat e o surto de Leandro em ‘Cara e Coragem’

Moa (Marcelo Serrado) e Pat (Paolla Oliveira) estão mirando em novas oportunidades na carreira como dublê e, nos próximos capítulos da novela “Cara e Coragem”, eles vão receber uma proposta tentadora.

Os protagonistas da novela da Globo estão se desdobrando como podem para conseguir dar uma guinada profissional e abrir a agência “Cara e Coragem”, que leva o nome da trama. Agora, Ítalo (Paulo Lessa) vai aceitar ser sócio do empreendimento da esposa de Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) e do pai de Chiquinho (Guilherme Tavares).

Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) invadem empresa em "Cara e Coragem" (Wil Lugares/Globo)

Nos capítulos anteriores, Moa acabou levando um choque com a boa notícia e, agora, vai levar um novo contrato de trabalho para que ele assine. Ao chegar ao encontro do ex-marido de Rebeca (Mariana Santos), Pat se desespera ao ficar sabendo de um acidente sofrido por Chiquinho. O pequeno sofre uma queda na escola e precisa ser levado às pressas ao hospital pelo pai.

Além disso, nesta semana, Leonardo (Ícaro Silva) , que estava todo confiante de que seria o novo presidente da SG, vai acabar levando um balde de água fria.

Em "Cara e Coragem", Claudia Di Moura interpreta Martha (Reprodução/Globo)

Mesmo com a volta de Vini (Serjão Loroza) para Argentina, Martha (Claudia Di Moura) decide ficar no Brasil, à frente da empresa e de olho no filho e ela anuncia a decisão, deixando o amante de Regina (Mel Lisboa) irritado.

Na cena, ele tenta convencê-la do contrário: “E deixar o Vini fora da sua vida? Você é apaixonada por ele! Mãe, confia em mim! Eu posso lidar com tudo. Olha, a gente se fala por telefone, como você fazia com a Clarice.”

Leonardo (Ícaro Silva) surta em "Cara e Coragem" (Reprodução/Globo)

Mas, ela continua com o plano para achar o melhor presidente para a empresa: “Um dia tudo vai estar nas suas mãos e vou ficar feliz com isso. Mas até lá tenho que cuidar da empresa. Cuidar de você”.

Mas, o vilão fica revoltado e tem um surto: “”Um dia? “Um dia” é um dia que não me interessa, que pode nem existir. Você é estranha. Vive no passado, ou no futuro. Eu vivo agora”, grita ele, desorientado.

