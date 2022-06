Os melhores thrillers para assistir na Netflix

Quando você está disposto a assistir filmes não há nada melhor do que um bom balde de pipoca do lado para acompanhar. Selecionamos uma sequência com alguns bons títulos da Netflix para você escolher entre produções originais de alto nível e mistérios arrepiantes. Confira.

Bird Box (2018)

Malorie (Sandra Bullock) e seus filhos estão em um mundo pós-apocalíptico e tenta colocar seus dois filhos em segurança viajando para uma comunidade segura, mas deve fazê-lo com os olhos vendados, para escapar de criaturas que ao serem vistas fazem pessoas se tornarem extremamente violentas.

Fuja (2020)

Chloe foi criada por sua mãe Diane em total isolamento. Sua mãe a controlou totalmente desde que ela nasceu, mas agora, como uma adolescente, Chloe está começando a explorar os segredos de sua mãe.

Eu me importo (2021)

Marla Grayson, interpretada por Rosamund Pike, é uma vigarista que se apresenta como uma “guardiã legal” para roubar idosos e suas economias. Mas Marla vai longe demais quando conhece Jennifer Peterson (Dianne Wiest), que parece enferma no início, mas na verdade tem laços com pessoas importantes e perigosas.

Hush: A morte ouve (2016)

Uma escritora surda que se retirou para a floresta para viver uma vida solitária deve lutar por sua vida em silêncio quando um assassino mascarado aparece em sua janela.