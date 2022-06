Jojo Todynho aproveita folga e aparece em momento íntimo com o marido

Com uma rotina bastante agitada e cheia de compromissos, Jojo Todynho sempre mostra aos seus seguidores que é possível arranjar um tempo para aproveitar ao lado do marido e manter a chama do casamento sempre acesa.

Em uma postagem feita nesta semana, a cantora apareceu ao lado de Lucas Souza em um momento íntimo. Em casa, eles surpreenderam ao mostrar, por meio dos Stories do Instagram, que estavam completamente sem roupa e na banheira da suíte.

Mais tarde, a cantora também brincou ao contar que o marido havia soltado um pum terrível: “Deus me livre, vocês passam por isso, gente? Não é possível, ainda tem coragem de dizer que não está sentindo o cheiro”, brincou a ex-participante da “Dança dos Famosos”.

Jojo Todynho e Lucas Souza aparecem em momento íntimo na web (Reprodução/Instagram)

A intimidade do casal aconteceu depois que eles retornaram da 26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, onde Jojo Todynho subiu no trio elétrico e cantou os sucessos de sua carreira. Nos bastidores do evento, ela e o marido foram vistos ao lado de várias famosas, como Marcella Rica e Vitória Strada.

Jojo leva bronca

Depois que foi eliminada da “Dança dos Famosos”, Jojo Todynho não abandonou a vida saudável e, nesta semana, sua personal exibiu um vídeo onde a famosa estava fazendo agachamento. No entanto, no vídeo postado pela profissional, é possível ver que a cantora levou uma baita bronca quando Lucas Souza resolveu “ajudar no treino”.

Jojo Todynho leva bronca de personal (Reprodução/Instagram)

No vídeo, o marido da funkeira aparece e senta atrás da esposa, enquanto Jojo faz agachamentos, deixando a personal brava: “Lucas, você vem pra cá atrapalhar o treino dela? Olha só, trino assim não vai render é a última vez que vai com o Lucas”, disse a professora.

Porém, na legenda, a personal de Jojo Todynho escreveu: “Com o incentivo certo, a gente rende muito mais nos treinos né? Qual o seu maior incentivo para treinar hoje em dia?”, escreveu ela .

