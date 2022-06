Romulo Alves, ator de ‘Dom’, fala da 2ª temporada e abre o jogo sobre os bastidores da série do Prime Vídeo

Romulo Alves, o ator de 22 anos, estará de volta como parte do elenco na segunda temporada de ‘Dom’, produção da Amazon no Prime Vídeo. Em conversa com o Metro World News, o artista falou sobre os bastidores da trama.

“‘Dom’ foi uma coisa incrível, pois saí da bolha, do que eu estava acostumado a gravar. ‘Dom’ foi gravado 60% em uma comunidade real, não era estúdio”, contou Romulo.

De acordo com o ator, houve uma boa recepção dos moradores, pois estavam sempre dispostos a ajudar. “Às vezes faltava figuração. O diretor até optava por recrutar figurantes da comunidade porque iria trazer mais realidade”, disse Romulo ao Metro.

“E ‘Dom’ era uma história chocante que envolvia drogas, tráfico e armas, então para mim foi uma experiência daquelas. Teve vezes que não conseguimos gravar por conta de alguns ataques na comunidade, então algumas diárias foram canceladas”, continuou.

Veja mais: Natasha Dantas aponta William Bonner como mais bonito do que Robert Pattinson, após estudo científico

O que esperar da próxima temporada de ‘Dom’

A trama de ‘Dom’ conta a história de Pedro Dom (Gabriel Leone), um dos assaltantes mais temidos do Rio de Janeiro, em contraste com o pai, engajado no combate às drogas desde a década de 1970. A série apresenta caminhos opostos traçados pelo pai e filho.

Apesar de não poder entregar muitos spoilers, Romulo Alves revelou que haverá uma cena na segunda fase que deixará o público chocado.

“[A cena] será do Pedro puxando o gatilho para a Viviane, enquanto saem de um clube. Mas, no fim, ele não puxou para tentar atirar nela ou algo do tipo, e sim para se livrar de uma encrenca que ele mesmo se envolveu. Porém, ela fica sem reação por não saber da situação”, revelou o ator.

A segunda temporada da trama tem previsão de estreia entre julho e agosto ainda este ano. Segundo Romulo: “Na segunda temporada, a série vai focar mais na vida especificamente de Pedro Dom e contar sobre sua vida e legado, como o maior criminoso do Rio na época.”

Assista ao trailer:

Romulo Alves nas telinhas da Globo

Além da presença do artista na série da Amazon, Romulo também participou da trama das nove na Rede Globo, ‘Amor de Mãe’. Nascido na Baixada Fluminense (RJ), o ator afirmou não ter recebido apoio de ninguém no início de sua carreira, contudo persistiu no objetivo de alcançar seus sonhos.

Em relação à ‘Amor de Mãe’, ele comentou sobre os bastidores da novela e revelou ter sido bem recebido entre os atores. “Cheguei no Projac e lembro até hoje. Saí do camarim, me sentei num sofá e a Vera Holtz chegou e me perguntou se eu estava nervoso e que não era para ficar assim, ou se eu já tinha comido. Me deu algumas dicas”, contou.

“[Vera Holtz] foi mega simpática. Na verdade, todo o elenco, incluindo Tais Araújo, MC Cabelinho... Regina Casé também foi um amor, assim como toda a produção em si”, continuou.

Projetos futuros

Como uma pessoa persistente em seus sonhos, Romulo começou a gravação de um podcast antes mesmo de o meio se tornar comum. De acordo com ele, o projeto ainda não foi ao ar devido a contratempos no processo.

“Porém, dia 15 de julho ele estará no ar, com toda certeza. Foi algo que eu super curti de fazer, tive uma troca muito grande com a galera que participou. São pessoas que eu admiro muito e uma das que estará presente é a Inês, é claro.

Inês Brasil foi uma das pessoas que mais ajudou Romulo no processo de inserção no meio artístico, segundo ele. Para o ator, Inês é como uma mãe. Ambos se conheceram em Copacabana e construíram uma amizade, desde então.

Além disso, o ator decidiu investir em sua carreira musical e afirma ter tido diversas inspirações no meio. O artista revelou estar gravando o EP musical ‘EXISTÊNCIA’, além de se mostrar contente com o resultado de seu trabalho.

“Recebi uma proposta do meu produtor e a gente fez um teste com uma música que super me identifiquei. É super meu estilo. Estamos com duas [faixas] já gravadas e preparando algo muito legal para todos que me acompanham e que curtem meu trabalho, que não é de hoje”, finalizou.