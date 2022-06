‘Pantanal’: Dira Paes revela que paternidade de Tadeu é guardada a sete chaves

O capítulo final de “Pantanal” está mais perto, mas há muitas tramas que ainda vão surpreender a audiência do remake da novela de Benedito Ruy Barbosa.

Um dos assuntos que ainda está aberto e, só deve ter um desfecho nas últimas semanas, é a paternidade de Tadeu (José Loreto). Antes afilhado de José Leôncio (Marcos Palmeira), o peão virou herdeiro e mais para frente deve levar um susto com a possível revelação de que o milionário não é seu pai de sangue.

Antes disso, o público que assiste a novela da Globo já viu Filó (Dira Paes) conversando com uma santa de que Tadeu não é filho biológico de José Leôncio. Mas, esse mistério segue sendo guardado pela atriz e pelo autor do remake Bruno Luperi.

“Pantanal”: José Leôncio (Marcos Palmeira) ao lado de seus três filhos (Divulgação/Globo)

Para a veterana, a cozinheira não sabe quem é de fato quem é o pai de Tadeu: “Esse é o grande segredo. Talvez nem Filó saiba. Seria fundamental para a autoestima do Tadeu ela ter sido mais transparente sobre a paternidade. A não ser que uma família tenha outra composição na sua natureza, sem dúvida a ausência da figura paterna não só na certidão, mas no dia a dia é um problema endêmico no Brasil”, disse a famosa durante uma entrevista ao O Globo.

Caso o remake siga o roteiro da novela original, exibida em 1990, o suspense sobre a paternidade de Tadeu deve se manter até o final da trama, já que mesmo na versão antiga o nome do verdadeiro pai não foi revelado.

Na cena original, Filó (Jussara Freire) e José Leôncio (Cláudio Marzo) conversam sobre o passado e acabam brigando feio. Na discussão, ela revela que contou que Tadeu (Marcos Palmeira) era filho do milionário só por causa da fuga de Madeleine (Ittala Nandi) com Jove.

José Leôncio (Marcos Palmeira) descobre um terceiro filho em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

No entanto, neste momento, Tadeu está ouvindo toda a conversa atrás da porta e acaba ficando sem chão ao ouvir que ele não é filho biológico de José Leôncio.

“Eu cuido do Tadeu desde de ‘pititico’…”, diz o fazendeiro. “Mas porque… você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, pergunta Filó, que até então não tinha revelado oficialmente que Tadeu não é filho de Zé.

“No fundo eu queria mesmo que ele fosse meu filho”, pontua o patriarca. “Você é o único pai que ele teve… O que me preocupa é o jeito que às vezes você fala com ele… Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, afirma Filó, sem saber que Tadeu está atrás da porta ouvindo tudo.

"Pantanal": Por causa de Guta (Julia Dalavia), Tadeu (José Loreto) abandona José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) (João Miguel Júnior/Globo)

Desesperado, Tadeu sai correndo e foge da fazenda. na mata, ele encontra o Velho do Rio (Cláudio Marzo) que lhe dá conselhos e ele acaba voltando para a casa e aceita que não é filho biológico de José Leôncio.

Agora, é preciso saber se Bruno Luperi seguirá os passos do avô e deixará o roteiro do remake de “Pantanal” como o original, de 1990.

