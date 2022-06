Veja como está atualmente Eunice Baía, que fez a indiazinha Tainá no cinema

Reprisado diversas vezes na televisão, o filme “Tainá: Uma Aventura na Amazônia” tornou a menina Eunice Baía conhecida Brasil a fora. Você lembra dela?

O longa de Sérgio Bloch e Tania Lamarca foi lançado em 2000, contando a história da pequena garota órfã, que vive com seu avô Tigê, um senhorzinho sábado que mora em um ponto do Rio Negro, na Amazônia. Ela aprende lendas e histórias de seu povo, criando uma relação com a floresta e seus animais, até torna-se guardiã da floresta.

Na época de seu lançamento o filme fez tanto sucesso que quatro anos depois ganhou uma continuação, “Tainá 2: A Aventura Continua”. Mais velha, a agora pré-adolescente agora lidera um grupo de crianças para recuperar os bichinhos de estimação (xerimbabos) da aldeia, que são sequestrados por uma quadrilha.

Cena de 'Tainá 2: A Aventura Continua' (Foto: Divulgação)

Os dois filmes ficaram no imaginário popular e, vez ou outra, o público se pergunta: por onde anda a atriz que fez a menina Tainá?

A resposta curta é que Eunice Baía deixou de atuar. Descendente de integrantes da tribo indígena Baré, ela foi a escolhida para interpretar Tainá, em um teste com mais de 3 mil crianças.

Depois dos filmes, ela ainda chegou a fazer uma participação na série “Sítio do Picapau Amarelo”, da TV Globo, e na minissérie “Amazônia: De Galvez a Chico Mendes”, da mesma emissora.

Contudo, depois disso Eunice optou por deixar o trabalho em frente às câmeras para se dedicar a outra paixão: a moda. Ela se formou em Design de Moda e se tornou estilista e artista visual. Criou uma marca de arte indígena chamada Oka.

Recentemente, ela voltou aos palcos - mas somente para os bastidores. Ela está a frente de um dos projetos mais prestigiados no mundo artístico da capital paulista, como coordenadora de figurino no Balé da Cidade de São Paulo.

Eunice é casada com o chef Edson Leite e tem dois filhos com ele, Antônio e Aruã.

