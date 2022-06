Paulo Vieira muda o visual e surpreende seguidores

O humorista Paulo Vieira surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira (24) ao postar fotos em suas redes sociais em que aparece de visual novo.

O famoso tirou toda a barba para um novo projeto profissional e exibiu o resultado em seu perfil no Instagram.

“Pra quem nunca me viu sem barba… sim, EU SOU UM BB! (tive que tirar pra um trabalho, calma galera mulheres, já já cresce novamente kkkk)”, escreveu Paulo na legenda.

Confira:

Nos comentários, muitos elogiaram o novo look. “Lindo” e “Lindão” foram algumas das mensagens de apoio. Houve, contudo, quem fizesse piada: “Tá parecendo o Sherek”, “To chateado”, “Ninfeto” e “Criado no leite nelore com chambaril” foram apenas algumas das menções.

Casamento de Lula

Paulo Vieira foi um dos seletos convidados do casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, realizado no mês passado, em São Paulo. Na saída, ele postou nas redes sociais o momento que deixava a casa de festas com a namorada, Ilana, levando uma caixa cheia de doces: “Não me julguem”.

“Estamos saindo do casamento de Lula e Janja, e olha o que a gente está levando. Mostra, amor. Uma caixa de doces! E essa caixa estava lotada, mas tinha muita gente lá na porta, e a gente parou o carro e alimentamos a imprensa com doce, demos doce para a imprensa”, disse ele, aos risos.

Paulo ainda explicou aos seus seguidores como conseguiu sair da festa levando os doces: “Isso aqui é o que? É amizade que a gente faz com o garçom. Tem que fazer amizade com as pessoas certas. Um contrabando que foi permitido. Melhor festa do mundo, estamos saindo felizes, completamente bêbados e com uma caixa de doces”, se divertiu.

