‘Open maconha’ de Filipe Ret viraliza nas redes sociais

O cantor de rap Filipe Ret comemorou seu aniversário na última quinta-feira (23) e chamou a atenção por oferecer maconha de “brinde” a seus convidados.

O inusitado “open beck” repercutiu nas redes sociais. Isso porque o cantor divulgou fotos de um balde com diversos cigarros de maconha disponíveis para os amigos e familiares.

“Baldin da alegria”, “Rodízio de baseado” e “Essa pipoca aí tava maneira” e “Rodízio de vibe” foram alguns dos comentários deixados na página do Instagram de Filipi Ret, que comemorou seus 37 anos.

No Twitter, o assunto também foi bastante destacado pelos usuários da rede. Confira algumas das menções:

Aqui vemos @FilipeRet distribuindo pipoca doce em sua festa 🫣 pic.twitter.com/7Y91x16Whc — Bob Marley (@bobbrisado__) June 23, 2022

E a festa de aniversário do Filipe Ret que teve “Open Beck” 😂🔥 pic.twitter.com/HoIAvfXSlF — RAPRJ (@CanalRapRJ) June 23, 2022

e na festa do ret q teve open beck kkkkk pic.twitter.com/0EverXqbFe — Maconheiro (@MaconheiroMemo) June 23, 2022

Queria tá na festa do Felipe Ret para aproveitar o Open Beck pic.twitter.com/dOaaoJG3lF — Brisadão 🍥 (@oBrisadao) June 23, 2022

cadê as festa open beck — evelinda 🕷 (@evelinromaoo) June 23, 2022

precisando de uma festa open beck — gredzinha (@gred_sz) June 23, 2022

O evento contou com a participação de celebridades como Jade Picon, Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André, do “BBB 22″. Além deles, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, o surfista Ítalo Ferreira, o rapper L7nnon e os MC´s Maneirinho e Cabelinho também marcaram presença.

E por falar em Pedro Scooby...

O surfista Pedro Scooby usou os stories de sua conta no Instagram no começo do mês para explicar por que deixou a festa de um outro amigo - o ator e amigo Douglas Silva - após a chegada de Arthur Aguiar, vencedor do “BBB 22″.

“Eu estava vendo umas notícias aqui. As pessoas são muito sem noção. Eu acho que o papel do jornalista é apurar as notícias e querer saber o que, de fato, aconteceu. Agora, simplesmente inventar uma história para criar intriga... a galera é sem noção”, disse o atleta.

Scooby explicou na época que foi embora só porque tinha outro compromisso na sequência, negando que sua partida tivesse algo a ver com a chegada de Arthur Aguiar e sua esposa, Maíra Cardi, ao local.

“Quando eu estava saindo, eu ainda encontrei o Arthur, abracei, cumprimentei a Maíra, falei com todo mundo e depois fui para o meu compromisso. E os veículos, sem credibilidade, inventando que saí por causa do Arthur, que saí para não encontrar ele. Eu encontrei ele”, frisou.

LEIA TAMBÉM: