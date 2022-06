Esta é a razão pela qual a Rainha teve um breve encontro com Meghan e Harry

Durante o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, que celebrou os 70 anos de reinado da monarca do Reino Unido com uma programação de quatro dias de festa no país, Meghan Markle e o príncipe Harry voaram para participar dos eventos relacionados à celebração.

Os dois viajaram dos Estados Unidos, onde residem desde sua saída da Coroa, no início dos anos 2020, junto com os seus dois filhos: Archie e Lilibet. A imprensa britânica noticiou que os Sussex tiveram um encontro breve com a Rainha em meio à intensa agenda da monarca e esse encontro teria sido principalmente para conhecer a bebê Lilibet, a filha caçula do casal que a bisavó ainda não conhecia.

Muito se falou sobre este breve encontro e houve rumores de que os 15 minutos de conversa com a Rainha foram assim dispostos por conta das desavenças familiares entre os Sussex e a realeza.

Mas, de acordo com a Us Weekly, a curta visita ao Castelo de Windsor não teve nada a ver com a tensão familiar e mais a ver com a economia de forças da Rainha em meio a problemas de saúde, especificamente problemas de mobilidade física que a deixaram de lado em muitas das festividades do Jubileu, e outros compromissos reais, como Royal Ascot.

“Ela estava trabalhando muito duro para manter sua força”, disse o especialista real Jonathan Sacerdoti. “Acho que é totalmente compreensível que ela estivesse economizando sua energia da melhor maneira possível para todos os eventos em que ela queria estar, se pudesse”.

Após o desfile Trooping the Colour, em 2 de junho e o sobrevoo, onde a Rainha fez duas aparições na sacada do Palácio de Buckingham, os Sussex supostamente teriam levado a filha Lilibet Diana, cujo nome faz uma homenagem ao apelido familiar da Rainha, ao Castelo de Windsor naquela noite.

“Harry e Meghan visitaram a Rainha no Castelo de Windsor com Lilibet e Archie”, disse o especialista à Marie Claire. “Estamos falando de alguém na casa dos noventa e um bebê. Vimos que ela conseguiu aparecer várias vezes em público, e isso é ótimo”, disse ele.

Depois de sentir desconforto no Trooping the Color na quinta-feira, a Rainha foi forçada a perder vários eventos na sexta e no sábado antes de fazer uma terceira aparição surpresa na varanda no domingo, na conclusão do Jubileu de Platina.