Entenda por que o novo visual de Eleven é parecido com Joyce

Quando a quarta temporada de ‘Stranger Things’ estreou, muitos fãs pensaram que Millie Bob Brown tinha raspado novamente o cabelo para a série. Mas, enquanto as redes sociais da atriz mostravam seu cabelo do tamanho tradicional que ela costuma usar, no Instagram, a responsável pelo visual dos personagens postou um vídeo dela no processo de transformação de Eleven.

‘Stranger Things 4′ leva Eleven novamente para o laboratório e no processo de reviver suas memórias ela aparece com o cabelo bem curto.

Na primeira temporada da série, Brown ainda era uma atriz infantil quando a temporada estava sendo filmada, então havia uma quantidade limitada de tempo que ela estava disponível para cabelo e maquiagem antes do início das filmagens.

O processo de aplicação precisava ser rápido, e o método tradicional de trançar o cabelo perto da cabeça para caber embaixo da peruca teria acrescentado volume que daria à cabeça de Brown uma aparência não natural.

Em vez disso, na quarta temporada, o cabelo de Brown foi molhado e penteado para trás com gel, depois posicionado no crânio e coberto com um envoltório para secar por 20 minutos enquanto ela estava maquiada. No geral, o processo levou 30 minutos do início ao fim.

Nos primeiros episódios da nova temporada, antes de voltar ao laboratório, Eleven está com os cabelos compridos, com extensões e franjas falsas para fazer com que pareça mais crespo.

A ideia era que Eleven começasse a espelhar Joyce, interpretada por Winona Ryder, já que ela estava morando com a família Byer neste momento.

Sarah Hindsgaul, responsável pelo visual dos atores na série, queria que todos os personagens de casa dos Byers aparentassem ter cabelos cortados de forma cadeira, como feitos pela própria Joyce.

“Eu realmente queria que Eleven e Joyce se parecessem este ano. Ela agora faz parte da família Byers e é como um pequeno camaleão, ela simplesmente se transformará”, disse Sarah Hindsgaul. “Tínhamos fotos de Millie e Winona no trailer, uma ao lado da outra. Eu tinha uma foto de Millie e todo mundo entrava e ficava tipo, ‘Oh, parece com a Winona!”.