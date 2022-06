Elenco de ‘The Boys’ comenta gravação de cena de orgia entre super-heróis

Demorou, mas chegou: o Amazon Prime Video liberou, na noite desta última quinta-feira (23), o aguardado episódio “Herogasm”, da série “The Boys”.

Intitulado no Brasil como “Supersuruba”, o capítulo da trama fez a série ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira (24) - com direito a Top 20 nos Trending Topics do Twitter.

“No começo eu pensei em fugir. Então, percebi que não poderia. Então, demorou um pouco para aceitar”, contou o ator Chace Crawford, intérprete de Profundo, em entrevista ao portal Jovem Nerd.

Não foi só Crawford que ficou sem jeito com as cenas do roteiro. Jensen Ackles, o Soldier Boy, está torcendo para que os pais não tenha assistido. “Eles viram todos os episódios de ‘Supernatural’, e por um bom tempo me ligavam toda semana para dizer o que acharam. Não sei se quero isso desta vez. Se eles assistirem, não quero saber”, declarou.

O mais inusitado de tudo isso - se é que é possível - é lembrar que a terceira temporada da série estava sendo gravado no auge da pandemia de covid-19 nos Estados Unidos.

“Foi muito difícil de fazer. Porque, no meio da covid-19, você está tentando trazer 30 ou 40 pessoas que estão dispostas a mostrar nudez e a simular sexo… Porque é uma orgia, você precisa representar de uma forma realista e precisa ter certeza de que está fazendo tudo corretamente. Tivemos vários coordenadores de intimidade, pessoas garantindo que todos estavam confortáveis”, relatou o criador da série, Eric Kripke.

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

