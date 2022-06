Após assumir novo romance, Jesus Luz posa nu e fala sobre nova fase: ‘Vivendo intensamente’

O ator e DJ Jesus Luz, que assumiu recentemente um namoro com Aline Campos, falou sobre a nova fase de vida e os planos para o futuro. Ele fez um ensaio nu e falou à revista “Quem” que, apesar de também ser modelo, sempre enfrentou problemas de autoestima.

“Tenho me sentido mais seguro. Sempre tive problemas com a autoestima por coisas e momentos que passei na minha vida, como bullying na escola e problemas familiares. Estou vivendo intensamente essa fase de autoconhecimento e libertação de velhos padrões. Certas coisas prefiro não abrir. Faço terapia e estou numa fase boa em relação a tudo isso que passei e isso que importa”, disse ele.

Jesus lembrou de episódios na infância em que foi vítima de bullying por causa da sua altura e lamentou não ter tido ajuda de familiares para enfrentar a situação.

“Na escola tive uma fase que era o menor da sala, naturalmente os garotos mais velhos me batiam e faziam bullying. Mas consegui superar com o tempo e me adaptando, desafiando quem me batia e não aceitando aquela realidade. Quando pedia ajuda do meu pai, ele falava para eu me virar. Foi frustrante. Mas me ajudou a criar um espírito guerreiro. Até hoje, trato isso por tudo que passei na vida”, ressaltou.

Atualmente, ele diz que prioriza uma rotina com alimentação saudável e exercícios para manter a boa forma. ”Faço dieta vegana alguns dias do mês, mas ainda não consegui mergulhar de cabeça. Minha dieta é leve, busco fazer algo que consigo e quando vacilo muito na dieta compenso nos treinos”, revelou.

O modelo também falou na entrevista sobre a expectativa para integrar o elenco do reality show “Cruzeiro Colorido”, da emissora italiana “Ferrari TV”. ”Estou me sentindo muito honrado de ser o DJ oficial do programa, que será o Cruzeiro Colorido, primeiro reality LGBTQIAP+ do mundo”, disse ele, que também deve lançar no dia 1º de julho um feat com com Glazba e Marmii.

Aline Campos nega que tenha sido pivô da separação de Jesus Luz, mas assume namoro (Reprodução/Instagram)

Novo romance

Jesus Luz e a modelo Carol Ramiro anunciaram a separação no início do mês de junho. Semanas depois, ele confirmou que vive um romance com a bailarina Aline Campos.

Após muitos boatos de que ela foi a pivô da separação, Aline negou que tenha alguma relação com o rompimento do casal.

“Sempre fui completamente contra a me relacionar com homem comprometido. Não faço com os outros, o que não quero que façam comigo. Sei que tudo na vida volta, então estou com a minha consciência tranquila, porque eu juro para vocês, eu nunca me relacionei com o Jesus enquanto ele estava casado”, garantiu ela.

O modelo também defendeu a amada e negou que os dois tenham se envolvido antes da separação.

“Acho um pouco injusto esses haters em cima da Aline. As pessoas tomam um lado e ficam unilaterais, não querem nem ouvir. A pessoa que está com ódio na internet, escolheu julgar, não está interessada no seu argumento. (...) Aline nunca faltou com respeito com ela [Carol], ela sempre foi minha amiga. Sempre chamei ela para estar com a gente, mas nunca foi amiga da Carol. Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol”, disse.

