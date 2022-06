A mensagem escondida no retrato de Kate Middleton e príncipe William

O duque e a duquesa de Cambridge ganharam o primeiro retrato oficial juntos. O quadro, pintado pelo artista plástico Jamie Coreth, foi apresentado no Museu Fitzwilliam da Universidade de Cambridge na manhã da última quinta-feira, 23.

A enorme obra de arte, encomendada pelo Cambridgeshire Royal Portrait Fund como um presente para os dois, mostra o casal lado a lado enquanto observam algo que está à distância. O duque e a duquesa estudaram história da arte na Universidade de St Andrews, embora William mais tarde tenha mudado para geografia.

Segundo relatado no The Sun, depois de olhar para a pintura, William disse: “É bem grande”. Ele também disse a Coreth que era “incrível” e escreverem no Twitter que estavam “encantados” com a imagem.

Mas, existe uma tradição secular com relação aos retratos pintados na realeza. Retratos pintados têm sido historicamente o privilégio dos grandes personagens da história. Na arte ocidental, os estudiosos acreditam que o retrato começa com os retratos de perfil estilizados dos antigos egípcios, continuando dos gregos aos romanos.

Por volta de 1500, o modelo começa a se voltar para nós, o espectador. Agora vemos mais de seu corpo, suas roupas, seus arredores. Objetos com significado simbólico são frequentemente incluídos. E talvez o mais importante para um público moderno, os olhos da pessoa na pintura finalmente encontram os do espectador.

Com o passar dos séculos os pintores começam a mostrar mais e é possível ver mais das casas, terras e riquezas da aristocracia.

Os retratos pintados da realeza se tornaram uma espécie de segurança da linha dinástica, mostrando maridos, esposas e filhos.

Então, podemos concluir que o retrato de Kate e William representa o futuro da casa de Windsor, quem perpetuará o legado da Rainha Elizabeth II.