`Stranger Things’: Por que existe uma Annabelle no quarto da Suzie?

Um vídeo tem viralizado principalmente no TikTok com uma descoberta intrigante dos fãs de ‘Stranger Things’. Em um dos episódios do volume 1 da 4ª temporada, quando Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Argyle (Eduardo Franco) e Jonathan (Charlie Heaton) vão ao encontro de Suzie (Gabriella Pizzolo) para que ela tente encontrar a localização de Eleven (Millie Bob Brown), um objeto chama a atenção dos fãs.

Uma boneca Annabelle está posicionada na cama de Suzie enquanto ela fala com os meninos. Veja.

O vídeo não é o único na rede social a mostrar essa coincidência. Mas, será realmente que foi coincidência? Te contamos.

Caso você não saiba, a boneca amaldiçoada Annabelle, que aparece nos filmes do universo de Invocação do Mal, foi inspirada em um caso real de investigação paranormal do casal Warren. A boneca apareceu pela primeira vez na franquia como uma história secundária em ‘Invocação do Mal’, para logo gerar o spin-off ‘Annabelle’.

Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) dão uma explicação ficcional de como um demônio se apegou à boneca. O filme spin-off revela um pouco como a boneca recebeu o nome de uma jovem falecida chamada Annabelle.

Acontece que a verdadeira boneca Annabelle, que está hoje no ‘Museu do Ocultismo’ dos Warren, em Connecticut, nos Estados Unidos, era uma boneca de pano, com um visual bem diferente da Annabelle dos filmes.

É essa boneca de pano que aparece em ‘Stranger Things’, sentadinha na cama de Suzie. Trata-se da boneca Raggedy Ann, produzida em meados do século XX.

Essa boneca foi criada em 1915 e é um dos brinquedos vintage mais famosos e conhecidos de todos os tempos. O nariz triangular, os cabelos ruivos e o fato de que ela era feita de pano a tornou famosa em todo o mundo.

Então, talvez essa tenha sido a desculpa para colocá-la em uma cena de ‘Stranger Things’, o fato de ela ser vintage inclusive para a década de 1980, período no qual se passa a série. Além disso, existe uma história macabra ligada à boneca, de um pai que assassinou sua família inteira enquanto a boneca estava em casa.

Em maio de 1953, Douglas P. Adams usou uma faca para cortar as gargantas de sua esposa e filha, em um ataque violento que ele mais tarde admitiu não ter causa ou razão. Ele disse às autoridades na época: “Legalmente sou culpado, mas moralmente, essa é uma história diferente”.

Na época, houve um grande esforço das pessoas em entender o que teria motivado o crime e foi citado que uma boneca Raggedy Ann em tamanho real foi encontrada sentada em uma cadeira, olhando para o corpo da criança assassinada. O relatório do Boston Evening American afirmou: “O corpo da garota estava esparramado no chão. A seus pés estava um romance de mistério. Uma Raggedy Ann em tamanho real estava sentada na cadeira de frente para ela”.

Essa menção nos jornais da época foi suficiente para despertar o interesse, especialmente à luz das lendas mais sombrias envolvendo as bonecas Raggedy Ann.